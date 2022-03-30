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Законодательство РК
06:04 30.03.2022

Беларусь запретила вывоз из страны риса, макарон и муки

Беларусь запрет на вывоз Фото: pixabay
Запрет на вывоз введен в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Правительство Беларуси на три месяца ввело запрет на вывоз из страны риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, макаронных изделий, сообщает РИА Новости.

По данным министерства антимонопольного регулирования и торговли страны мера введена в целях недопущения создания дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности.

Отмечается, что действие постановления не распространяется на товары, вывозимые в государства-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Решение не касается товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.

Оно не распространяется на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве-члене ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемые транзитом через ее территорию, а также на перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве-члене ЕАЭС.

Данияр Кунафин
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