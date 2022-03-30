Два микроавтобуса-инватакси подарили детям-колясочникам

На протяжении многих лет Банк поддерживает и реализует различные социальные проекты. Одним из таких примеров стала поддержка детского центра «Балдәурен», которому были вручены заветные ключи от двух 11-местных микроавтобусов – инватакси, специального транспорта, предназначенного для своевременной и качественной перевозки детей с особыми потребностями, в том числе колясочников.

Инватакси будет обслуживать город Жетысай и отдаленные села Туркестанской области.

Фото: СберБанк

С 2017 года, когда был образован Центр дневного пребывания «Балдәурен», из-за отсутствия специального транспорта детей приходилось возить на обычных такси, что было не всегда удобно.

Общественный благотворительный фонд «Аялайық балаларды» решил найти спонсоров для оказания помощи детскому центру.

Фото: СберБанк

Месяц назад мы направили письмо об оказании благотворительной помощи в несколько организаций. Проект был поддержан СберБанком, что стало для нас замечательным подарком. Теперь 50 воспитанников центра смогут беспрепятственно и комфортно добираться в учреждение. Благодарим Банк за поддержку нашей инициативы и участие в благотворительной акции, – отметил Жармахан Аден, председатель Общественного благотворительного фонда «Аялайық балаларды».

Фото: СберБанк

На сегодняшний день Центр дневного пребывания «Балдәурен» – это комфортная среда, в которой осуществляется социально-реабилитационная работа с особыми детьми в возрасте от 1,5 до 18 лет, требующими индивидуального подхода. Здесь созданы специальные условия для обеспечения чувства защищенности таких детей. Специалисты формируют атмосферу психологического комфорта, а также навыки адаптивного поведения и познавательную активность ребенка.