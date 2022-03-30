В Казахстане утвердили перечень животных, используемых для кормления других животных

В него вошли грызуны, птицы и пресмыкающиеся, в том числе:

мыши, крысы, хомяки, морские свинки

кролики

куры, утки, гуси, перепелки

змеи, ящерицы

лягушки

рыбы

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2022 года.