14:54 30.03.2022
В Казахстане утвердили перечень животных, используемых для кормления других животных
Фото: pixabay
Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 24 марта 2022 года утвержден Перечень животных, используемых для кормления других животных, содержащихся в неволе или полувольных условиях, сообщает Zakon.kz.
В него вошли грызуны, птицы и пресмыкающиеся, в том числе:
мыши, крысы, хомяки, морские свинки
кролики
куры, утки, гуси, перепелки
змеи, ящерицы
лягушки
рыбы
Приказ вводится в действие с 8 апреля 2022 года.