Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:54 30.03.2022

В Казахстане утвердили перечень животных, используемых для кормления других животных

перечень животных, которыми можно кормить других животных Фото: pixabay
Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 24 марта 2022 года утвержден Перечень животных, используемых для кормления других животных, содержащихся в неволе или полувольных условиях, сообщает Zakon.kz.

В него вошли грызуны, птицы и пресмыкающиеся, в том числе:

  • мыши, крысы, хомяки, морские свинки

  • кролики

  • куры, утки, гуси, перепелки

  • змеи, ящерицы

  • лягушки

  • рыбы

Приказ вводится в действие с 8 апреля 2022 года.

Лариса Черненко
МЭГПР РК Казахстан
Сильный ветер в Алматы — фоторепортаж
29.03.2022
Ситуация в Украине: Минобороны РФ сокращает активность, встреча Путина и Зеленского возможна
29.03.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: с 21 по 27 марта
29.03.2022
Продавать автомобили сейчас или нет: мнение эксперта
29.03.2022
Оперштаб создан в Казахстане из-за погодных условий
29.03.2022
Главная Топ LIVE Все