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Законодательство РК
16:40 30.03.2022

Почти на 483 млрд тенге увеличились пенсионные накопления казахстанцев за месяц

пенсионные накопления за февраль 2022 года Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ на 1 марта 2022 года составили 13 585,2 млрд тенге, увеличившись за февраль 2022 года на 482,9 млрд тенге, или на 3,7%, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Нацбанке, за февраль 2022 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 511,7 млрд тенге до 7 433,9 млрд тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 марта 2022 года составило 10,9 млн.

Сумма пенсионных выплат за февраль 2022 года составила 206,1 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 марта 2022 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (38,6% и 22,0% от общего объема пенсионных активов, соответственно).

Лариса Черненко
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