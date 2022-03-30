Почти на 483 млрд тенге увеличились пенсионные накопления казахстанцев за месяц

Как отметили в Нацбанке, за февраль 2022 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 511,7 млрд тенге до 7 433,9 млрд тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 марта 2022 года составило 10,9 млн.

Сумма пенсионных выплат за февраль 2022 года составила 206,1 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 марта 2022 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (38,6% и 22,0% от общего объема пенсионных активов, соответственно).