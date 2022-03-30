В МЦРИАП рассказали об изъятии неэффективно используемых радиочастот

Высвобожденный радиочастотный ресурс будет перераспределен для других технологий или другим операторам связи для качественного предоставления услуг связи населению.

Радиочастотный спектр представляет из себя ограниченный ресурс. МЦРИАП, как уполномоченное ведомство, имеет право изъять разрешение на использование РЧС в случае неэффективного использования выданного частотного ресурса в течение года. Пресс-служба МЦРИАП РК

В 2021 году решением суда изъяли восемь разрешений на использование радиочастотного спектра. Разрешения были получены в 2016 году, однако на протяжении шести лет не использовались по назначению.

В рамках текущего законодательства разрешение на вид связи WLL (беспроводной абонентский доступ) оформляется на населенный пункт. Для обеспечения полного покрытия территории города и качественной передачи данных из-за плотности застройки невозможно построить сеть несколькими базовыми станциями, а подобная организация сети может быть коммерчески невыгодной для операторов. Пресс-служба МЦРИАП РК

По информации ведомства, зафиксированы случаи, когда крупные операторы связи «резервируют» частоты на будущую перспективу и не используют, либо используют только одну или несколько стационарных (базовых) станций без дальнейшего развития сети. Это существенно ограничивает возможность другим участникам рынка оказывать услуги связи.

В настоящее время наблюдается тенденция неэффективного использования РЧС сетями связи WLL в крупных городах, что создает препятствия развитию перспективных технологий из-за ограниченного радиочастотного ресурса. Пресс-служба МЦРИАП РК

Вместе с тем в диапазонах частот, предназначенных для технологии WLL, активно развиваются новые перспективные технологии, включая сети 5G и т.п.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил министру Багдату Мусину внедрить прозрачный механизм распределения и высвободить неэффективно используемые радиочастоты.