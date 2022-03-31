Бердибек Сапарбаев встретился с работниками социальной сферы

Глава региона подробно остановился на новом пакете политических реформ президента страны Касым-Жомарта Токаева.

На встрече речь шла о реформах в административно-территориальном устройстве страны, переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, формировании многополюсной партийной системы, переформатировании представительной ветви власти.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Все это имеет принципиальное значение для построения Нового Казахстана. Уверен, что реализация поручений главы государства, обозначенных в Послании, позволит нам закрепить достигнутые результаты и успешно развиваться дальше. В области продолжаются мероприятия по обсуждению Послания президента страны. Члены 11 информационных групп разъясняют населению основные направления одного из главных стратегических документов, который открывает новые возможности для дальнейшего развития страны, – сказал аким области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев затронул также вопросы, касающиеся развития социальной сферы. В сфере образования в этом году планируется завершить строительство 10 объектов, провести капитальный ремонт 16, полностью решить проблемы аварийных и трехсменных школ. Также в регионе введут в эксплуатацию три студенческихе общежития на 1200 мест, Дворец школьников, Центр детского и юношеского творчества.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В соответствии с поручением президента страны особое внимание уделяется вопросам улучшения материально-технической базы социальных объектов, повышения заработной платы работников социальной сферы, – отметил аким области.

В прошлом году на материально-техническое обеспечение системы здравоохранения было выделено 4,2 млрд тенге. В этом году планируется построить 23 объекта здравоохранения, в том числе онкологический центр на 200 посещений, две районные поликлиники, 20 врачебных амбулаторий. В рамках Года детей откроется реабилитационный центр «Қамқор», Центр раннего вмешательства для детей до трех лет.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Также до конца года в регионе распахнут свои двери 6 физкультурно-оздоровительных комплексов, 4 объекта культуры. В 32 Домах культуры проведут ремонтные работы. До конца года будет завершен третий этап реконструкции историко-культурного комплекса «Тектурмас».

В ходе встречи выступили главный врач Жамбылской областной многопрофильной больницы Кайрат Жетибаев, актриса Жамбылского областного казахского драматического театра имени А. Токпанова, народная артистка РК Макен Рахымжанова, учитель казахского языка и литературы областной специализированной школы-интерната для одаренных детей «Дарын» Базарбай Дуйсенбаев, мастер спорта РК по греко-римской борьбе Нуржан Асан.

Они поделились своими мнениями о важности поставленных в Послании задач и отметили, что их реализация выведет нашу страну на новый уровень.

Для успешной реализации поставленных главой государства задач важен вклад каждого казахстанца, – заключил Бердибек Сапарбаев.