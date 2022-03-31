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11:13 31.03.2022

Василий Скляр встретился с жителями Павлодарской области

Василий Скляр Фото: ДП Павлодарской области
В Департаменте полиции Павлодарской области состоялась отчетная встреча начальника Василия Скляра с населением. Встреча прошла в формате открытого, доверительного диалога, передает Zakon.kz.

Встреча проходила на базе Департамента полиции в режиме офлайн, а жители городов и районов подключались в режиме Zoom.

В клуб департамента были приглашены жители областного центра, волонтеры, общественные помощники, представители местных исполнительных органов.

В фойе гостям продемонстрировали форму полицейского нового образца, где рассказали о преимуществах формы и отличии от предыдущей.

В ходе встречи Василий Скляр проинформировал всех участников о состоянии криминогенной обстановки в регионе, обеспечении безопасности на дорогах, результатах работы и планах на предстоящий период.

Во время мероприятия была озвучена деятельность всех подразделений департамента, которая направлена на поддержание общественного порядка, пресечение правонарушений и расследование преступлений.

По окончании доклада присутствующим предоставили возможность задать вопросы, касающиеся деятельности полиции. Вопросы были заданы на различные темы – они касались того, как избежать мошенничеств; проблемы распространения наркотиков, какие меры принимаются к водителям, нарушающим ПДД; миграционной службы; бытового насилия; проблемы оплаты штрафов. На каждый начальником и руководителями подразделений даны развернутые ответы. Некоторые из них взяты под личный контроль Василия Скляра.

Кроме этого, жители области выразили благодарность за эффективную работу, волонтеры региона поблагодарили полицейских за постоянную обратную связь и плодотворное сотрудничество.

Стоит отметить, что, кроме присутствующих в зале, жители районов области участвовали в мероприятии в режиме Zoom, где также задавали вопросы и вносили предложения.

По окончании встречи Василий Скляр поощрил грамотами волонтеров, общественных помощников и представителей неправительственных организаций, активно оказывающих содействие полиции.

Анастасия Стативкина
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