Курс доллара вырос почти на 8 тенге за день

Средневзвешенный курс российского рубля достиг 5,50 тенге.

Курс китайского юаня вырос на 1,17 тенге, до 73,35 тенге.

Торгов по евро не проводилось.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-473,5 тенге, евро – по 517-526 тенге, российские рубли – по 5,5-6,01 тенге.