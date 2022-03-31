Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:15 31.03.2022

Курс доллара вырос почти на 8 тенге за день

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 467,03 тенге, поднявшись с утра на 7,88 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля достиг 5,50 тенге.

Курс китайского юаня вырос на 1,17 тенге, до 73,35 тенге.

Торгов по евро не проводилось.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-473,5 тенге, евро – по 517-526 тенге, российские рубли – по 5,5-6,01 тенге.

Лариса Черненко
KASE Казахстан
Ситуация в Украине: Зеленский попросил оружие, Европа продолжила высылку дипломатов РФ
30.03.2022
Нарушает ли Оразу вакцинация, рассказали в Центральной мечети Алматы
30.03.2022
Путин и Шольц обсудили продажу газа за рубли
30.03.2022
ДТП с участием более 10 автомобилей произошло в Алматы
30.03.2022
Тенге немного ослаб к концу дня
30.03.2022
Главная Топ LIVE Все