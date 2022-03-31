17:15 31.03.2022
Курс доллара вырос почти на 8 тенге за день
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 467,03 тенге, поднявшись с утра на 7,88 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля достиг 5,50 тенге.
Курс китайского юаня вырос на 1,17 тенге, до 73,35 тенге.
Торгов по евро не проводилось.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-473,5 тенге, евро – по 517-526 тенге, российские рубли – по 5,5-6,01 тенге.