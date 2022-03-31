Для реализации задач Послания президента важен вклад каждого казахстанца – Сапарбаев

Глава региона Бердибек Сапарбаев проводит встречи с жителями области, трудовыми коллективами, молодежью, представителями социальной сферы и обсуждает с ними основные положения главного стратегического документа.

Очередная такая встреча состоялась в школе №22 в городе Таразе с участием жителей района сахзавода. Во встрече приняли участие государственный инспектор Администрации президента РК Гали Кенжеахметов и секретарь областного маслихата Махметгали Сарыбеков.

В регионе создано 11 информационных групп, которые разъясняют населению основные направления Послания главы государства. В состав групп вошли представители НПО, СМИ, госорганов, всего 130 человек. Они проводят встречи в городах, районных центрах, селах, выслушивают мнения и предложения жамбылцев. В своем Послании глава государства акцентировал внимание на совершенствовании многопартийной системы, усилении роли Мажилиса и маслихатов, развитии гражданского общества, укреплении обратной связи власти с населением. В этом направлении огромная ответственность возложена на местные исполнительные органы, – сказал Сапарбаев.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Глава региона отметил, что по итогам последних выборов состав депутатов областного маслихата обновился на 85%. В маслихате представлены депутаты пяти партий.

Сапарбаев также сообщил, что в соответствии с требованиями населения меняется состав общественных советов.

После январских событий в регионе был создан новый общественный институт «Общественная приемная», куда вошли общественники, представители интеллигенции, СМИ, депутаты. Они на регулярной основе проводят встречи с жамбылцами, в ходе которых выявляются актуальные социальные проблемы, и работают над их эффективным решением. Уже есть первые результаты их деятельности. Работа в этом направлении будет продолжена, – сказал Сапарбаев.

Говоря об итогах прошлого года, глава региона отметил, что экономический рост в области составил 105,8%. Он также рассказал о предпринимаемых мерах по стабилизации цен на социально значимые товары. На сегодняшний день на территории области функционируют 36 социальных магазинов, организовано около 100 сельскохозяйственных ярмарок. Всего 4,1 тыс. тонн социально значимых продуктов запасено на складах в Жамбылской области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В соответствии с поручением главы государства в области, помимо государственных программ, реализуются и проекты регионального уровня. К примеру, в рамках проекта «Жомарт түлек» при спонсорской поддержке 157 тыс. выпускников на территории области реализовано 393 инвестиционных проекта на сумму 8,8 млрд тенге.

В рамках проекта «Асарлатып үй салу» в 2020 году введено в эксплуатацию 99 домов, в прошлом году – 134 дома. Планируется, что в этом году жамбылцы общими усилиями построят для многодетных и малоимущих семей больше домов, чем в прошлом году.

Также по проекту «Таразға тарту» на 42 объектах проведены работы по благоустройству на общую сумму 2,1 млрд тенге. Проект найдет свое продолжение и в этом году. Кроме того, в этом году будет запущен проект «Жаңғырған Жаңатас». Таким образом, новые объекты откроются не только в областном центре, но и в районах.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В рамках социальной ответственности бизнеса в Таразе возвели 10 социальных объектов на общую сумму 12,7 млрд тенге.

В свою очередь, аким Тараза Ержан Жилкибаев вкратце остановился на проводимых в городе масштабных проектах. Градоначальник рассказал о том, как решаются вопросы, поднятые до этого на встречах с жителями территориального округа №4.

Таразцы также смогли задать вопросы и получили подробные ответы.

Подводя итоги встречи, Сапарбаев подчеркнул важность вклада каждого гражданина в реализацию задач, поставленных главой государства в Послании народу Казахстана.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

После встречи аким области провел личный прием граждан. Все поднятые вопросы будут решены в рамках закона.

Глава региона вместе с государственным инспектором осмотрел учебные кабинеты школы №22, которая была введена в эксплуатацию в прошлом году.