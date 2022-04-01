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Законодательство РК
09:43 01.04.2022

В колонию Нур-Султана пытались пронести гашиш в таре от сметаны

попытка пронести гашиш Фото: Zakon.kz
В колонию ЕЦ-166/10 Нур-Султана в сметане пытались пронести гашиш, передает корреспондент Zakon.kz.

Сотрудниками учреждения ЕЦ-166/10 ДУИС Нур-Султана в очередной раз предотвращена доставка запрещенных к использованию осужденными веществ, спрятанных ухищренным способом.

По полученной информации, при проведении досмотра работника колонии в таре от сметаны одной из казахстанских фирм обнаружено серо-зеленое вещество. Согласно проведенной экспертизе, данное вещество является наркотическим – гашиш массой 4,29 грамма.

При допросе установлено, что данную тару работника попросил принести осужденный. В настоящее время проводится работа по установке всех участников, причастных к доставке наркотиков в колонию. В отношении «посыльного» проводятся необходимые следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье 296 («Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта») УК РК.Заместитель начальника по оперативно-режимной работе учреждения ЕЦ-166/10 Нурсултан Айтбеков

По данным ДУИС, с начала года сотрудники пресекли шесть попыток пронести сотовые телефоны и наркотики в колонию.

Айша Тулеубекова
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