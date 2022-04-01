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Законодательство РК
11:02 01.04.2022

Алкоголь известных брендов подделывали в Туркестанской области

поддельный алкоголь Фото: pixnio
В Туркестанской области выявлены подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции, передает Zakon.kz.
В результате следственно-оперативных действий ликвидированы два цеха по производству и реализации поддельной алкогольной продукции. Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу

По информации АФМ РК, обнаружена и изъята алкогольная продукция известных брендов. Более 3 тыс. бутылок, свыше 3,5 тысячи УКМ, более тонны спирта, этикетки известных марок водки, упаковочные материалы.

Проводится досудебное расследование.

Анастасия Стативкина
АФМ РК Туркестанская область
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