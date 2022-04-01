11:02 01.04.2022
Алкоголь известных брендов подделывали в Туркестанской области
Фото: pixnio
В Туркестанской области выявлены подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции, передает Zakon.kz.
В результате следственно-оперативных действий ликвидированы два цеха по производству и реализации поддельной алкогольной продукции. Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу
По информации АФМ РК, обнаружена и изъята алкогольная продукция известных брендов. Более 3 тыс. бутылок, свыше 3,5 тысячи УКМ, более тонны спирта, этикетки известных марок водки, упаковочные материалы.
Проводится досудебное расследование.