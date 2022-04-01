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23:01 01.04.2022

В Катаре представили талисман Чемпионата мира по футболу

Талисман ЧМ в Ктаре Фото: fifa.com
Официальный талисман Чемпионата мира по футболу объявили Катар и ФИФА, сообщает Zakon.kz.

Маскота предстоящего Чемпионата мира 2022 года в Катаре представила на своем сайте Международная федерация футбола (ФИФА).

Талисманом мирового первенства стало похожее на ковер-самолет существо по имени La'eeb (Лаиб). Отмечается, что «оно принадлежит к параллельному миру маскотов, который неописуем».

В переводе с арабского La'eeb означает «сверхквалифицированный игрок».

Сегодня, 1 апреля, состоится жеребьевка Чемпионата мира в Катаре. Сам турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Константин Вноровский
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