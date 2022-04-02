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07:19 02.04.2022

США выделят Украине еще 300 млн долларов

США Украина Фото: pixabay
30 марта президент США Джо Байден переговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Президенты обсудили оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, сообщает Zakon.kz.

Соединенные Штаты выделят Украине 300 млн долларов для военной помощи, сообщают «Известия».

31 марта власти США завершили передачу пакета военной помощи Киеву размером 350 млн долларов.

Отмечалось, что в скором времени будут завершены поставки помощи в общей сложности на 1 млрд долларов.

В американском оборонном ведомстве также утверждают, что не дают рекомендации украинским военным, но «предоставляют сведения».

30 марта президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Главы государств обсудили оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Штатов и других стран-союзников.

Данияр Кунафин
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