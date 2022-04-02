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22:18 02.04.2022

Протесты из-за резкого роста цен начались в Лондоне

Великобритания Фото: pixabay
В центре города активисты движения National Assembly собрались у правительственной резиденции на Даунинг-стрит и требуют отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и правительства Консервативной партии из-за резкого роста цен на электричество и газ, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, 67% жителей Соединенного Королевства столкнулись со сложностями в оплате счетов за электричество. Рост инфляции до 7,4% в 2022 году усугубил рост стоимости газа и электричества — верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был поднят на 54%, это решение вступило в силу 1 апреля.

Отмечается, что, помимо Лондона, активисты анонсировали акции еще в двух десятках крупнейших городов страны, в том числе в Ливерпуле и Манчестере.

Елена Беляева
Лондон
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