Протесты из-за резкого роста цен начались в Лондоне

Как пишут РИА Новости, 67% жителей Соединенного Королевства столкнулись со сложностями в оплате счетов за электричество. Рост инфляции до 7,4% в 2022 году усугубил рост стоимости газа и электричества — верхний предел цен на электроэнергию для потребителей был поднят на 54%, это решение вступило в силу 1 апреля.

Отмечается, что, помимо Лондона, активисты анонсировали акции еще в двух десятках крупнейших городов страны, в том числе в Ливерпуле и Манчестере.