Борьба с паводками в ЗКО: 140 домов, школу и медпункт затопили талые воды

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, больше всего пострадали Бурлинский и Жанибекский районы. Паводковая обстановка осложнилась из-за погодных условий – в данной местности стоит плюсовая температура, в бассейнах рек области происходит интенсивное снеготаяние, формирование талового стока.

Кроме того, сохраняется сложная обстановка в Чингирлауском и Каратобинском районах. Спасателями взяты на контроль Теректинский, Таскалинский районы, а также район Байтерек и город Уральск.

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Ожидается ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды на реках. В результате повышения температуры происходит подвижка льда и наблюдаются заторы на реках Утва, Калдыгайты, Булдурты, Деркул Чаган, Чижа-1, Чижа-2. Пресс-служба ДЧС ЗКО

Из-за интенсивного таяния снега и потока талых вод со степных зон в населенных пунктах подтоплены 140 домов и два социальных объекта (школа и медпункт в селе Шалгын Каратобинского района).

В Управлении образования ЗКО пояснили информацию по поводу затопленной школы, отметив, что здание Шалгинской основной средней общеобразовательной школы Каратобинского района было построено в 1988 году из самана.

В целях проведения капитального ремонта Шалгынской ОСШ отделом образования района в ноябре 2020 года было проведено техническое обследование и получено техническое заключение по строительству нового здания школы на 60 мест. Строительство учебного заведения в селе Шалгын запланировано на 2023 год. Пресс-служба Управления образования ЗКО

На данный момент учебный процесс для учащихся этой школы приостановлен до 6 апреля текущего года. Предположительно, детей временно будут обучать в здании местного сельского клуба.

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Людей эвакуировали и разместили в пунктах временной эвакуации или у родственников. Эвакуирован 751 человек, из них 215 детей. Пресс-служба ДЧС ЗКО

Силами спасателей по состоянию на 4 апреля в селе Жаксыбай вода полностью отведена от 53 домов.

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Кроме того, на автодорогах республиканского и областного значения произошли переливы, отмечены размывы на пяти трассах районного значения. Спасатели отмечают, что угрозы для населенных пунктов нет.

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО В паводкоопасных районах Байтерек и Теректинский силами АО «Казавиаспас» МЧС РК осуществляется аэровизуальный осмотр. Из Атырау в Жанибекский район вылетел вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» МЧС РК для спасательных работ. Кроме того, 3 апреля в ЗКО прибыла колонна ДЧС Атырауской области. Были привлечены приданные силы из ДЧС Мангыстауской области, которые прибыли 2 апреля. Они распределены по районам дислокации для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Всего в ликвидации последствий паводков заняты 770 человек и 99 единиц техники департамента и местных исполнительных органов, а также девять плавсредств, 31 мотопомпа и два вертолета (МИ-8).

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО