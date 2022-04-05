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01:46 05.04.2022

Археологи решили изучить «Обитель мертвых» при помощи электротомографии

древний город Фото: google.com/maps
Группа ученых проводит новое исследование для изучения подземного мира археологической зоны древнего города Митла на юге Мексики, передает Zakon.kz.

Как сообщает Heritage Daily, при поддержке Национального института антропологии и истории (INAH) исследователи используют методы геофизической разведки, чтобы подтвердить существование ранее необнаруженных подземных камер и проходов под археологическим памятником.

Команда будет применять георадар, подземную электрическую томографию удельного сопротивления и томографию рефракции сейсмических шумов для выявления полостей и подземных пространств, таких как туннели или могилы, а также для поддержки сохранения территории путем картирования и предотвращения сейсмического риска.

Участок, который изучают археологи, состоит из пяти основных групп построек на дне долины: группа колонн, группа церквей, группа Arroyo, группа Adobe, и Южная группа.

Митла — археологический памятник, связанный с культурой сапотеков, расположенный в долине Оахака на территории современного штата. Название поселения переводится как «Обитель мертвых». Митла была впервые заселена сапотеками в классический период (100-650 гг. н.э.), превратившись из укрепленной деревни в крупный религиозный центр.

Сапотеки считали, что Митла служила воротами между миром живых и миром мертвых для захоронения элиты сапотеков с именем на науатле Миктлан, что означает «место мертвых» или «подземный мир».

Елена Беляева
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