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06:52 05.04.2022

Закрыть свиноферму потребовали жители пригорода Усть-Каменогорска

свиноферма Усть-Каменогорск Фото: pixabay
Чиновники пообещали жителям зловонного микрорайона провести проверку. Люди настроены решительно и намерены с помощью суда добиваться сноса свинокомплекса, сообщает Zakon.kz.

Жители пригорода Усть-Каменогорска жалуются, что зловонные лужи пропитали весь поселок Лесхоз. Более того, сточные воды попали в колодцы с некогда питьевой водой, сообщает телеканал «Астана».

Отмечается, что по закону свинофермы должны размещаться в пяти километрах от населенных пунктов. На деле же до ближайшего дома пять метров.

Владельцы свинофермы не стали разговаривать с представителями департамента экологии и городского акимата.

Чиновники пообещали жителям зловонного микрорайона провести проверку.

Рекомендуем жителям в первую очередь обратиться в суд по данному вопросу. Конкретно по размещению свинарника и по загрязнению окружающей среды. В свою очередь, акимат создаст рабочую группу, и мы данный вопрос также рассмотрим с привлечением всех заинтересованных органов. Замакима Усть-Каменогорска Ирина Смит

Люди настроены решительно и намерены с помощью суда добиваться сноса свинокомплекса.

Данияр Кунафин
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