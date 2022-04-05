06:52 05.04.2022
Закрыть свиноферму потребовали жители пригорода Усть-Каменогорска
Фото: pixabay
Чиновники пообещали жителям зловонного микрорайона провести проверку. Люди настроены решительно и намерены с помощью суда добиваться сноса свинокомплекса, сообщает Zakon.kz.
Жители пригорода Усть-Каменогорска жалуются, что зловонные лужи пропитали весь поселок Лесхоз. Более того, сточные воды попали в колодцы с некогда питьевой водой, сообщает телеканал «Астана».
Отмечается, что по закону свинофермы должны размещаться в пяти километрах от населенных пунктов. На деле же до ближайшего дома пять метров.
Владельцы свинофермы не стали разговаривать с представителями департамента экологии и городского акимата.
Чиновники пообещали жителям зловонного микрорайона провести проверку.
Рекомендуем жителям в первую очередь обратиться в суд по данному вопросу. Конкретно по размещению свинарника и по загрязнению окружающей среды. В свою очередь, акимат создаст рабочую группу, и мы данный вопрос также рассмотрим с привлечением всех заинтересованных органов. Замакима Усть-Каменогорска Ирина Смит
Люди настроены решительно и намерены с помощью суда добиваться сноса свинокомплекса.