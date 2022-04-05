Копилка не опустеет – глава МНЭ о трансфертах из Нацфонда
Во-первых, копилка не опустеет, потому что мы остаемся на том же уровне по активам Нацфонда. Более того, мы превысим нижний порог ковенанта это 30% к ВВП. Мы берем деньги на реализацию поручений главы государства, которые давались в начале января этого года и различные программные документы. Нацфонд как раз таки является инструментом проведения контрцикличного бюджета.Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров
Отвечая на вопрос о том, что средства Нацфонда необходимо держать «на черный день» министр ответил, что одной из функций фонда является антикризисная.
Нацфонд имеет несколько функций: сберегательную, стабилизационную и антикризисную. Этот процесс нормальный, да. Это часть контрцикличной бюджетной политики.Алибек Куантыров
Также глава Миннацэкономики ответил на вопрос, сколько денег осталось в Нацфонде.
На сегодня 55-56 млрд долларов (остаток в Нацфонде. - Прим.ред.).Алибек Куантыров
Ранее на заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о корректировке размера гарантированного трансферта из Национального фонда на 2022 год.
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Так, по словам главы МНЭ, для реализации поставленных президентом перед правительством задач и обеспечения сбалансированности республиканского бюджета предлагается скорректировать утвержденный на 2022 год размер гарантированного трансферта из Нацфонда, увеличив его до 4 трлн 030 млрд тенге, то есть на 1 трлн 630 млрд тенге.