Копилка не опустеет – глава МНЭ о трансфертах из Нацфонда

Во-первых, копилка не опустеет, потому что мы остаемся на том же уровне по активам Нацфонда. Более того, мы превысим нижний порог ковенанта это 30% к ВВП. Мы берем деньги на реализацию поручений главы государства, которые давались в начале января этого года и различные программные документы. Нацфонд как раз таки является инструментом проведения контрцикличного бюджета. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Отвечая на вопрос о том, что средства Нацфонда необходимо держать «на черный день» министр ответил, что одной из функций фонда является антикризисная.

Нацфонд имеет несколько функций: сберегательную, стабилизационную и антикризисную. Этот процесс нормальный, да. Это часть контрцикличной бюджетной политики. Алибек Куантыров

Также глава Миннацэкономики ответил на вопрос, сколько денег осталось в Нацфонде.

На сегодня 55-56 млрд долларов (остаток в Нацфонде. - Прим.ред.). Алибек Куантыров

Ранее на заседании правительства министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о корректировке размера гарантированного трансферта из Национального фонда на 2022 год.

Новость по теме Размер трансферта из Нацфонда увеличат на 1,6 трлн тенге

Так, по словам главы МНЭ, для реализации поставленных президентом перед правительством задач и обеспечения сбалансированности республиканского бюджета предлагается скорректировать утвержденный на 2022 год размер гарантированного трансферта из Нацфонда, увеличив его до 4 трлн 030 млрд тенге, то есть на 1 трлн 630 млрд тенге.