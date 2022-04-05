Подозреваемых в организации и участии в январских беспорядках задержали в Талдыкоргане

Информация об этом размещена на медиапортале МВД РК.

Полицейские Алматинской области совместно с сотрудниками КНБ задержали 11 обоснованно подозреваемых в организации и участии в январских массовых беспорядках. У задержанных изъято огнестрельное оружие, спецсредства защиты и боеприпасы, похищенные ранее у силовиков, – говорится в сообщении.

Уточняется, что задержание подозреваемых, возраст которых варьируется от 20 до 39 лет, произведено в разных районах области.

Непосредственное участие в январских событиях подтверждается видеофиксацией их действий при захвате здания областного акимата и городской полиции, а также применением силы в отношении сотрудников силовых структур и военнослужащих, – отмечается на портале МВД.

Как подчеркивается в сообщении, в основном именно по видеозаписям продолжают устанавливать лиц, участвовавших в массовых беспорядках.

В ходе санкционированных обысков у подозреваемых изъято два гладкоствольных охотничьих ружья, множество патронов, полицейские бронежилеты и спецсредства, используемые в правоохранительной и охранной деятельности. Изъятое оружие и имущество числилось ранее похищенным при нападении на здания городской и областной полиции. Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

Также сообщается, что задержан 37-летний житель Саркандского района, который является активным участником ОПГ. При личном обыске у него изъят пистолет Макарова и патроны к нему, сверток вещества зеленого цвета со специфическим запахом, похожего на «гашиш», общим весом 210 гр. После задержания родственники мужчины пытались ворваться в здание ДП и помешать ходу следствия.