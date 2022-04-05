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13:18 05.04.2022

Назван «самый полезный продукт в мире»

кардиолог, продукт, полезный Фото: piqsels
Ревень благотворно сказывается на здоровье и защищает от многих болезней, заявила турецкий врач-кардиолог, профессор Джанан Каратай, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, профессор отметила, что ревень помогает держать под контролем уровень сахара в крови и нормализует высокое давление, поэтому его смело можно назвать самым полезным продуктом в мире.

По словам Джанан Каратай, в этом травянистом растении содержится большое количество витамина С (известен своими мощными антиоксидантными свойствами), также ревень богат витаминами А, В1, В2, Е и К (способствуют укреплению иммунной системы, улучшению качества кожи и профилактике болезни Альцгеймера).

Как считает врач-кардиолог, отвар из ревеня полезен тем, кто страдает от гипертонии или повышенного сахара в крови.

Употребление этого продукта, по мнению специалиста, позитивно сказывается на работе щитовидной железы, мозга и печени.

Залейте яйцом, и получится самое здоровое в мире блюдо, которое подарит вам новый вкус с легкой кислинкой.Джанан Каратай

Материалы новостного характера не нужно приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.

Динара Халдарова
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