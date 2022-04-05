Международный день супа отмечают 5 апреля

Также в супе сохраняется намного больше полезных веществ, чем при другом виде обработки пищи.

Кроме того, супы менее калорийны, поэтому их относят к диетическому питанию.

Наваристый суп или просто бульон способен облегчить симптомы простуды.

Как отмечено на calend.ru, история этого блюда корнями уходит во Францию. Слово «суп» произошло от французского soupe, а оно – от латинского suppa, что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне.

Суп, каким мы его знаем сегодня именно как блюдо, появился еще пять веков назад, когда люди научились изготавливать посуду, способную выдержать нагрев и вес.

При этом в холодных странах и регионах суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры.

Суп стал широко популярным в Европе и России к XVIII веку.

Позднее это блюдо распространилось по миру. Кстати, на Руси жидкие блюда сначала называли похлебками. Слово «суп» появилось только во времена Петра I. Отваром в древние века называли мясные, рыбные и овощные бульоны.

Поговорим о пользе супов

Польза супа для организма напрямую зависит от используемых продуктов, пишет obedsmile.ru.

Гороховый – улучшает обмен веществ, помогает избавиться от лишних килограммов и справиться с депрессией.

Куриный – бодрит, стимулирует работу желудка, затормаживает инфекционные процессы, помогает вылечить бронхит.

Овощной – способствует похудению, очищению организма, активизирует обмен веществ.

Молочный – содержит много аминокислот, белка, благоприятно действует на слизистую желудка.

Чтобы суп был не только вкусным, но и полезным, желательно придерживаться некоторых рекомендаций:

варить супы на втором бульоне;

снимать видимый жир;

солить, как только вода начала закипать;

использовать специи и различные травы;

варить на слабом огне, не накрывая крышкой.

Кстати, крем-супы тоже рекомендуется внести в ваше меню. Они очень легкие, довольно быстро усваиваются и обеспечивают ощутимый прилив энергии.