Международный день супа отмечают 5 апреля
Также в супе сохраняется намного больше полезных веществ, чем при другом виде обработки пищи.
Кроме того, супы менее калорийны, поэтому их относят к диетическому питанию.
Наваристый суп или просто бульон способен облегчить симптомы простуды.
Как отмечено на calend.ru, история этого блюда корнями уходит во Францию. Слово «суп» произошло от французского soupe, а оно – от латинского suppa, что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне.
Суп, каким мы его знаем сегодня именно как блюдо, появился еще пять веков назад, когда люди научились изготавливать посуду, способную выдержать нагрев и вес.
При этом в холодных странах и регионах суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры.
Суп стал широко популярным в Европе и России к XVIII веку.
Позднее это блюдо распространилось по миру. Кстати, на Руси жидкие блюда сначала называли похлебками. Слово «суп» появилось только во времена Петра I. Отваром в древние века называли мясные, рыбные и овощные бульоны.
Поговорим о пользе супов
Польза супа для организма напрямую зависит от используемых продуктов, пишет obedsmile.ru.
Гороховый – улучшает обмен веществ, помогает избавиться от лишних килограммов и справиться с депрессией.
Куриный – бодрит, стимулирует работу желудка, затормаживает инфекционные процессы, помогает вылечить бронхит.
Овощной – способствует похудению, очищению организма, активизирует обмен веществ.
Молочный – содержит много аминокислот, белка, благоприятно действует на слизистую желудка.
Чтобы суп был не только вкусным, но и полезным, желательно придерживаться некоторых рекомендаций:
варить супы на втором бульоне;
снимать видимый жир;
солить, как только вода начала закипать;
использовать специи и различные травы;
варить на слабом огне, не накрывая крышкой.
Кстати, крем-супы тоже рекомендуется внести в ваше меню. Они очень легкие, довольно быстро усваиваются и обеспечивают ощутимый прилив энергии.