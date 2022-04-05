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16:58 05.04.2022

Международный день супа отмечают 5 апреля

суп, еда, здоровье, питание фото: pixabay
Считается, что первое должно обязательно входить в ежедневный рацион человека. Нутрициология гласит, что суп быстро усваивается организмом, хорошо согревает в зимний период и улучшает пищеварение, сообщает Zakon.kz.

Также в супе сохраняется намного больше полезных веществ, чем при другом виде обработки пищи.

Кроме того, супы менее калорийны, поэтому их относят к диетическому питанию.

Наваристый суп или просто бульон способен облегчить симптомы простуды.

Как отмечено на calend.ru, история этого блюда корнями уходит во Францию. Слово «суп» произошло от французского soupe, а оно – от латинского suppa, что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне.

Суп, каким мы его знаем сегодня именно как блюдо, появился еще пять веков назад, когда люди научились изготавливать посуду, способную выдержать нагрев и вес.

При этом в холодных странах и регионах суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры.

Суп стал широко популярным в Европе и России к XVIII веку.

Позднее это блюдо распространилось по миру. Кстати, на Руси жидкие блюда сначала называли похлебками. Слово «суп» появилось только во времена Петра I. Отваром в древние века называли мясные, рыбные и овощные бульоны.

Поговорим о пользе супов

Польза супа для организма напрямую зависит от используемых продуктов, пишет obedsmile.ru.

  • Гороховый – улучшает обмен веществ, помогает избавиться от лишних килограммов и справиться с депрессией.

  • Куриный – бодрит, стимулирует работу желудка, затормаживает инфекционные процессы, помогает вылечить бронхит.

  • Овощной – способствует похудению, очищению организма, активизирует обмен веществ.

  • Молочный – содержит много аминокислот, белка, благоприятно действует на слизистую желудка.

Чтобы суп был не только вкусным, но и полезным, желательно придерживаться некоторых рекомендаций:

  • варить супы на втором бульоне;

  • снимать видимый жир;

  • солить, как только вода начала закипать;

  • использовать специи и различные травы;

  • варить на слабом огне, не накрывая крышкой.

Кстати, крем-супы тоже рекомендуется внести в ваше меню. Они очень легкие, довольно быстро усваиваются и обеспечивают ощутимый прилив энергии.

Анастасия Жданова
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