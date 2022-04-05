Житель Экибастуза нанес своей жертве 265 ударов ножом

Дело рассматривали в областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам. 32-летнего мужчину обвинили в убийстве с особой жестокостью 38-летнего экибастузца, пишет Павлодар-онлайн.

Суд установил, что 7 ноября прошлого года в одной из квартир Экибастуза пьяный обвиняемый нанес мужчине 265 ножевых ранений.

Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Подсудимый вину признал частично, но просил суд переквалифицировать его действия, исключив признак особой жестокости. Потерпевшие полностью поддержали государственного обвинителя и попросили назначить более строгое наказание и удовлетворить исковые требования в полном объеме.

По ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса законом предусмотрено наказание от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Вина обвиняемого подтверждается материалами уголовного дела, показаниями его самого, свидетелей, экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами.

Как сообщили в суде, с учетом смягчающих обстоятельств, таких как наличие малолетнего ребенка у виновного и частичное признание вины, и отягчающего обстоятельства – состояние алкогольного опьянения, суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС максимальной безопасности.

Приговор еще не вступил в законную силу.