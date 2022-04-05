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19:04 05.04.2022

99% жителей планеты дышат загрязненным воздухом – ВОЗ

загрязнение воздуха Фото: Zakon.kz
По информации Всемирной организации здравоохранения, почти все жители планеты (99%) дышат воздухом, который загрязнен сверх установленных допустимых норм качества и несет угрозу их здоровью, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает ВОЗ, для детей, в связи с особенностями их физического и психического развития, плохая экологическая обстановка более опасна, чем для взрослых.

В загрязненном воздухе отмечается повышенное содержание мелких твердых частиц и диоксида азота, в первую очередь это касается стран со низким или средним уровнем дохода. Основным источником загрязнения является сжигание угля, поэтому ВОЗ призывает ограничить использование ископаемого топлива и принять другие меры для снижения уровня загрязнения воздуха.

Значительный ущерб здоровью наносится даже при низких уровнях содержания многих загрязнителей воздуха. Твердые частицы, особенно PM2,5, способны глубоко проникать в легкие и попадать в кровеносную систему, вызывая сердечно-сосудистые, цереброваскулярные (инсульт) и респираторные последствия, указывает ВОЗ.

Диоксид азота (NO₂) является причиной респираторных заболеваний, в частности астмы, что приводит к симптомам поражения дыхательных путей (таким как кашель, хрипение или затруднение дыхания), к госпитализации и обращению в отделения неотложной помощи.

Согласно оценкам ВОЗ, более 13 млн смертей в мире ежегодно происходят по предотвратимым экологическим причинам.

Чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение воздуха и связанные с ним болезни и смерти, ВОЗ призывает правительства стран к быстрой активизации деятельности для решения следующих задач:

  • принять или пересмотреть и внедрить национальные стандарты качества воздуха в соответствии с последней версией рекомендаций ВОЗ по качеству воздуха;

  • осуществлять мониторинг качества воздуха и выявлять источники его загрязнения;

  • содействовать переходу к использованию только экологически чистой бытовой энергии для приготовления пищи, отопления и освещения;

  • создавать безопасные и доступные по ценам системы общественного транспорта, а также маршруты движения, удобные для пешеходов и велосипедистов;

  • внедрять более строгие стандарты выбросов и эффективности транспортных средств, а также обеспечивать выполнение требований по обязательному прохождению техосмотра и технического обслуживания;

  • направлять инвестиции в энергоэффективное жилье и производство электроэнергии;

  • совершенствовать систему утилизации промышленных и муниципальных отходов;

  • сокращать масштабы сжигания сельскохозяйственных отходов, лесных пожаров и некоторых видов агролесохозяйственной деятельности (например, производства древесного угля);

  • включить проблему загрязнения воздуха в программы подготовки медико-санитарных работников и обеспечить инструментарий для привлечения сектора здравоохранения.

В прошлом году ВОЗ обновила свои глобальные рекомендации по качеству воздуха, сделав их более строгими, чтобы помочь странам эффективнее оценивать степень загрязнения воздуха на своей территории. В них установлены рекомендуемые нормы качества воздуха по шести загрязняющим веществам, негативное воздействие которых на здоровье человека изучено лучше всего: мелкодисперсных частиц, озона (O₃), диоксида азота (NO₂), диоксида серы (SO₂) и угарного газа (CO).

Однако проблема регулирования загрязнения воздуха осложнена тем, что в трети стран мира вообще не установлены никакие нормативы, определяющие стандарты качества воздуха. Даже там, где такие нормативные акты существуют, они зачастую неэффективны и не устанавливают минимальных стандартов, разработанных под эгидой ВОЗ.

Поскольку стандарты ВОЗ носят рекомендательный характер, многие государства не учитывают их в своих нормативных документах.

Лариса Черненко
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