22:43 05.04.2022
Изнасилование и ограбление в Алматинской области – женщина опознала преступника
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области полицейские задержали ранее судимого, подозреваемого в изнасиловании и ограблении 39-летней женщины, сообщает Zakon.kz.
39-летняя женщина обратилась в Жамбылскую районную полицию 2 марта. Она рассказала, что стала жертвой неизвестного, который поздно вечером подкараулил ее у уличного туалета и изнасиловал. Также насильник отобрал у нее дорогостоящий смартфон.
Потерпевшая смогла описать преступника. Составив фоторобот и проверив его по базе данных, оперативники установили личность нападавшего.
33-летний мужчина является уроженцем Алакольского района, ранее трижды судимым за кражи и грабежи. В последнее время проживал близ Алматы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нам удалось установить местонахождение подозреваемого. Он был задержан и доставлен в полицию. При очной ставке потерпевшая опознала напавшего на нее мужчину. Похищенный им телефон найден и возвращен владелице. Заместитель начальника Жамбылской районной полиции Айдын Жексенбаев
Подозреваемому инкриминируют ст. 120 УК РК «Изнасилование» и ст. 191 УК РК «Грабеж».
Задержанный помещен под стражу.