Изнасилование и ограбление в Алматинской области – женщина опознала преступника

39-летняя женщина обратилась в Жамбылскую районную полицию 2 марта. Она рассказала, что стала жертвой неизвестного, который поздно вечером подкараулил ее у уличного туалета и изнасиловал. Также насильник отобрал у нее дорогостоящий смартфон.

Потерпевшая смогла описать преступника. Составив фоторобот и проверив его по базе данных, оперативники установили личность нападавшего.

33-летний мужчина является уроженцем Алакольского района, ранее трижды судимым за кражи и грабежи. В последнее время проживал близ Алматы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нам удалось установить местонахождение подозреваемого. Он был задержан и доставлен в полицию. При очной ставке потерпевшая опознала напавшего на нее мужчину. Похищенный им телефон найден и возвращен владелице. Заместитель начальника Жамбылской районной полиции Айдын Жексенбаев

Подозреваемому инкриминируют ст. 120 УК РК «Изнасилование» и ст. 191 УК РК «Грабеж».

Задержанный помещен под стражу.