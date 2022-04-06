Финский ХК «Йокерит» объявил о выходе из КХЛ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финского клуба.

Также свой пост в совете директоров КХЛ покинет председатель совета директоров клуба Яри Курри. О других вопросах, связанных с будущим «Йокерита», будет сообщено как можно скорее. Сообщение клуба в Twitter

В конце февраля текущего года команда снялась с плей-офф КХЛ. Решение было принято из-за ситуации, сложившейся в мире.

По решению КХЛ, финской команде было засчитано четыре технических поражения в серии против московского «Спартака», и «красно-белые» автоматически прошли в 1/4 финала плей-офф.

Клуб выступал в КХЛ с сезона-2014/2015, наивысшим достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах, где они в обоих случаях уступали в серии ЦСКА (1-4 и 2-4 соответственно). В 2020 году финны также преодолели первый раунд, но плей-офф турнира был отменен из-за пандемии коронавируса.

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