Предметы из «шаманской могилы» более полувека интерпретировали неверно – археологи

Как пишет rg.ru, захоронение прославилось найденным в нем набором инвентаря, подобного которому никогда больше не находили. Их интерпретировали как «шаманский набор аксессуаров».

Первооткрыватели классифицировали несколько предметов в качестве отдельных частей одного музыкального инструмента, а именно шаманской флейты Пана. Современный анализ показал, что «разрозненные части» на самом деле являлись различными инструментами.

Кроме того, стало известно, что почти все присутствующие артефакты из могилы изготовлены из костей и зубов животных. Помимо музыкальных инструментов были обнаружены фрагменты как минимум трех керамических сосудов и четыре металлических предмета.

Интересные факты археологи выяснили и через останки самого шамана. Им оказался 60-летний мужчина. В период позднего бронзового века мало кто доживал до такого возраста.

Новые данные говорят о том, что на оригинальных костяных древних трубках нет никаких признаков реконструированных соединений. То есть, эти трубки не были скреплены друг с другом, следовательно, они не могли быть флейтой Пана. Самым же удивительным вновь установленным фактом археологи называют то, что костяные предметы из «шаманской могилы» были изготовлены с использованием металлических инструментов, хотя в то время люди повсеместно использовали для этого исключительно кремневые скребки.