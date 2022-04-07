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00:58 07.04.2022

Предметы из «шаманской могилы» более полувека интерпретировали неверно – археологи

исследование Фото: pixabay
Обнаруженные в Польше в 1960-е года артефакты более полувека классифицировались неправильно. Ученые при помощи современного оборудования пересмотрели свои выводы о находке, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, захоронение прославилось найденным в нем набором инвентаря, подобного которому никогда больше не находили. Их интерпретировали как «шаманский набор аксессуаров».

Первооткрыватели классифицировали несколько предметов в качестве отдельных частей одного музыкального инструмента, а именно шаманской флейты Пана. Современный анализ показал, что «разрозненные части» на самом деле являлись различными инструментами.

Кроме того, стало известно, что почти все присутствующие артефакты из могилы изготовлены из костей и зубов животных. Помимо музыкальных инструментов были обнаружены фрагменты как минимум трех керамических сосудов и четыре металлических предмета.

Интересные факты археологи выяснили и через останки самого шамана. Им оказался 60-летний мужчина. В период позднего бронзового века мало кто доживал до такого возраста.

Новые данные говорят о том, что на оригинальных костяных древних трубках нет никаких признаков реконструированных соединений. То есть, эти трубки не были скреплены друг с другом, следовательно, они не могли быть флейтой Пана. Самым же удивительным вновь установленным фактом археологи называют то, что костяные предметы из «шаманской могилы» были изготовлены с использованием металлических инструментов, хотя в то время люди повсеместно использовали для этого исключительно кремневые скребки.

Елена Беляева
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