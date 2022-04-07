КПО объявила о завершении строительства нового терминала аэропорта в Уральске
28 марта правительство РК подписало постановление о присвоении уральскому международному аэропорту имени уроженки ЗКО, Героя Советского Союза Маншук Маметовой.
В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители области во главе с акимом ЗКО Гали Искалиевым, руководство КПО и подрядных организаций, а также представители общественности города Уральска.
Как отметил в своей приветственной речи аким ЗКО Гали Искалиев, «открытие нового терминала международного аэропорта – это значимое событие не только для жителей региона, но и для всей страны».
Фото: компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»
Терминал представляет собой сложный объект, и я особенно горжусь тем, что этот проект был реализован местными строительными компаниями. Надеюсь, что новый аэропорт принесет дальнейшее развитие и процветание нашему региону, придаст мощный импульс развитию туризма в регионе, увеличит авиа- и пассажиропоток, откроет новые международные маршруты, – сказал Гали Искалиев.
Фото: компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»
Компания КПО активно вовлечена в реализацию социальных проектов в ЗКО, при этом общая сумма инвестиций, направленных КПО в развитие социальной инфраструктуры региона, на сегодня превысила 455 млн долларов. Мы продолжим укреплять сотрудничество с уполномоченными органами республики, исходя из нашего общего стремления – обеспечить максимальную отдачу от освоения Карачаганака в интересах всех жителей региона с учетом задач по устойчивому развитию.Пресс-служба КПО
Новый терминал был возведен в соответствии с международными стандартами и с использованием современных технологий. Его пропускная способность рассчитана на 200 пассажиров в час, а годовой объем авиаперевозок – до 600 тыс. пассажиров.