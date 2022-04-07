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Законодательство РК
17:04 07.04.2022

КПО объявила о завершении строительства нового терминала аэропорта в Уральске

новый терминал Фото: Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»
Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) 7 апреля 2022 года объявила об успешной сдаче в эксплуатацию нового терминала международного аэропорта в Уральске.

28 марта правительство РК подписало постановление о присвоении уральскому международному аэропорту имени уроженки ЗКО, Героя Советского Союза Маншук Маметовой.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители области во главе с акимом ЗКО Гали Искалиевым, руководство КПО и подрядных организаций, а также представители общественности города Уральска.

Как отметил в своей приветственной речи аким ЗКО Гали Искалиев, «открытие нового терминала международного аэропорта – это значимое событие не только для жителей региона, но и для всей страны».

открытие

Фото: компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»

Терминал представляет собой сложный объект, и я особенно горжусь тем, что этот проект был реализован местными строительными компаниями. Надеюсь, что новый аэропорт принесет дальнейшее развитие и процветание нашему региону, придаст мощный импульс развитию туризма в регионе, увеличит авиа- и пассажиропоток, откроет новые международные маршруты, – сказал Гали Искалиев.

открытие

Фото: компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»

Генеральный директор КПО Джанкарло Рую подчеркнул, что завершение этого важного проекта стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству и партнерским отношениям, сложившимся между КПО и руководством области.

Компания КПО активно вовлечена в реализацию социальных проектов в ЗКО, при этом общая сумма инвестиций, направленных КПО в развитие социальной инфраструктуры региона, на сегодня превысила 455 млн долларов. Мы продолжим укреплять сотрудничество с уполномоченными органами республики, исходя из нашего общего стремления – обеспечить максимальную отдачу от освоения Карачаганака в интересах всех жителей региона с учетом задач по устойчивому развитию.Пресс-служба КПО

Новый терминал был возведен в соответствии с международными стандартами и с использованием современных технологий. Его пропускная способность рассчитана на 200 пассажиров в час, а годовой объем авиаперевозок – до 600 тыс. пассажиров.

Анастасия Московчук
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