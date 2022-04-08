Шимпанзе способны узнавать черепа сородичей – ученые

Результаты исследования опубликованы в статье журнала Royal Society Open Science.

В ходе эксперимента ученые демонстрировали взрослым особям шимпанзе фотографии разных животных, в том числе и их сородичей. Морды собак, кошек, крыс и шимпанзе были сняты в разных ракурсах. Во время просмотра ученые добавляли фотографии и черепов этих животных, а также камней, напоминавших черепа.

Реакции шимпанзе на снимки исследователи отслеживали с помощью специальных устройств, которые фокусировали направление взгляда животных. Выяснилось, что более внимательно и долго шимпанзе рассматривали других сородичей, но также их внимание привлекали и черепа шимпанзе. Разглядывая череп другого шимпанзе, животные набольшее время уделяли зубам.

Когда дикий шимпанзе находит череп, он проявляет к нему повышенное внимание, вероятнее всего, ни как к другому неодушевленному предмету, а как к особи своего окружения, поскольку он имеет сходство с его собственным внешним видом, отметили авторы научной работы.

Это объясняется тем, что череп шимпанзе очень похож на морду живого примата, поясняют исследователи. Скорее всего, шимпанзе, как и людям, свойственна парейдолия — способность мозга распознавать лица там, где их на самом деле нет.

Как отметили ученые-зоологи, с уверенностью сказать, понимают ли шимпанзе, что перед ними останки представителя их вида, пока нельзя. Но более ранние наблюдения показали, что они способны скорбеть по умершим сородичам и, вероятно, осознают необратимость смерти.