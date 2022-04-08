Токаев поздравил Головкина с юбилеем

Поздравление Касым-Жомарта Токаева опубликовали в Telegram-канале Акорды.

За годы любительской и профессиональной карьеры Вы показали себя выдающимся спортсменом. Успешно защищали честь нашей страны на соревнованиях самого высокого уровня, даря радость и яркие эмоции многочисленным любителям бокса как в Казахстане, так и во всем мире. Талант и трудолюбие помогли Вам добиться огромных достижений на спортивном поприще, стать примером для нашей молодежи. Уверен, Вы продолжите вносить большой вклад в развитие отечественного бокса, – отмечается в телеграмме лидера Казахстана.

В преддверии очередного поединка на ринге президент пожелал казахстанскому прославленному чемпиону новых побед, благополучия и крепкого здоровья.

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8 апреля Геннадий Головкин отмечает день рождения. Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе в этом году празднует 40-летний юбилей в Токио.

Напомним, 9 апреля в японской Сайтаме пройдет объединительный бой казахстанца Геннадия Головкина с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой. На организацию этого боя потрачено более 7 млрд тенге.

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7 апреля Головкин и Мурата провели предматчевую пресс-конференцию. 8 апреля состоялась процедура взвешивания участников предстоящего боя.