11:05 08.04.2022
Токаев поздравил Головкина с юбилеем
Фото: Instagram/gggboxing
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с днем рождения — глава государства направил поздравительную телеграмму чемпиону мира по боксу среди профессионалов, передает Zakon.kz.
Поздравление Касым-Жомарта Токаева опубликовали в Telegram-канале Акорды.
За годы любительской и профессиональной карьеры Вы показали себя выдающимся спортсменом. Успешно защищали честь нашей страны на соревнованиях самого высокого уровня, даря радость и яркие эмоции многочисленным любителям бокса как в Казахстане, так и во всем мире. Талант и трудолюбие помогли Вам добиться огромных достижений на спортивном поприще, стать примером для нашей молодежи. Уверен, Вы продолжите вносить большой вклад в развитие отечественного бокса, – отмечается в телеграмме лидера Казахстана.
В преддверии очередного поединка на ринге президент пожелал казахстанскому прославленному чемпиону новых побед, благополучия и крепкого здоровья.
8 апреля Геннадий Головкин отмечает день рождения. Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе в этом году празднует 40-летний юбилей в Токио.
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