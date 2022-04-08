Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:05 08.04.2022

Токаев поздравил Головкина с юбилеем

рк, касым-жомарт токаев, геннадий головкин, 40-летие, поздравление Фото: Instagram/gggboxing
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с днем рождения — глава государства направил поздравительную телеграмму чемпиону мира по боксу среди профессионалов, передает Zakon.kz.

Поздравление Касым-Жомарта Токаева опубликовали в Telegram-канале Акорды.

За годы любительской и профессиональной карьеры Вы показали себя выдающимся спортсменом. Успешно защищали честь нашей страны на соревнованиях самого высокого уровня, даря радость и яркие эмоции многочисленным любителям бокса как в Казахстане, так и во всем мире. Талант и трудолюбие помогли Вам добиться огромных достижений на спортивном поприще, стать примером для нашей молодежи. Уверен, Вы продолжите вносить большой вклад в развитие отечественного бокса, – отмечается в телеграмме лидера Казахстана.

В преддверии очередного поединка на ринге президент пожелал казахстанскому прославленному чемпиону новых побед, благополучия и крепкого здоровья.

8 апреля Геннадий Головкин отмечает день рождения. Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе в этом году празднует 40-летний юбилей в Токио.

Новость по теме

Не обманываю себя: Геннадий Головкин о возрасте

Напомним, 9 апреля в японской Сайтаме пройдет объединительный бой казахстанца Геннадия Головкина с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой. На организацию этого боя потрачено более 7 млрд тенге.

Новость по теме

Тренер Головкина дал прогноз на бой с Муратой

7 апреля Головкин и Мурата провели предматчевую пресс-конференцию. 8 апреля состоялась процедура взвешивания участников предстоящего боя.

Динара Халдарова
Головкин Геннадий Токаев Касым-Жомарт Казахстан
В Казахстане повысят базовые расчетные показатели
07.04.2022
Как встать в очередь на получение бесплатного земельного участка под ИЖС
07.04.2022
Акимом Кызылординской области назначен Нурлыбек Налибаев
07.04.2022
Назначен новый аким Атырауской области
07.04.2022
Почти на пять тенге снизился курс доллара за день
07.04.2022
Главная Топ LIVE Все