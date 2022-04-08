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Законодательство РК
13:58 08.04.2022

Приверженца деструктивного течения из Узбекистана задержали в Шымкенте

полиция Фото: Zakon.kz
Полицейские установили личность мужчины, которого подозревают в совершении уголовного правонарушения в Республике Узбекистан. Гражданина этой страны задержали в Шымкенте сотрудники Управления по противодействию экстремизму городского департамента полиции, передает Zakon.kz.
30-летний приверженец деструктивного религиозного течения полицейскими соседней страны ранее был объявлен в международный розыск. Выяснилось, что задержанный потерял удостоверяющие личность документы и работал по частному найму дома у местного жителя.Пресс-служба ДП Шымкент

В ведомстве отметили, что полицейские проводят работы по восстановлению документов мужчины, после чего его экстрадируют в Узбекистан.

Ирина Лукичева
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