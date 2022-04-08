Приверженца деструктивного течения из Узбекистана задержали в Шымкенте

30-летний приверженец деструктивного религиозного течения полицейскими соседней страны ранее был объявлен в международный розыск. Выяснилось, что задержанный потерял удостоверяющие личность документы и работал по частному найму дома у местного жителя. Пресс-служба ДП Шымкент

В ведомстве отметили, что полицейские проводят работы по восстановлению документов мужчины, после чего его экстрадируют в Узбекистан.