13:58 08.04.2022
Приверженца деструктивного течения из Узбекистана задержали в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
Полицейские установили личность мужчины, которого подозревают в совершении уголовного правонарушения в Республике Узбекистан. Гражданина этой страны задержали в Шымкенте сотрудники Управления по противодействию экстремизму городского департамента полиции, передает Zakon.kz.
30-летний приверженец деструктивного религиозного течения полицейскими соседней страны ранее был объявлен в международный розыск. Выяснилось, что задержанный потерял удостоверяющие личность документы и работал по частному найму дома у местного жителя.Пресс-служба ДП Шымкент
В ведомстве отметили, что полицейские проводят работы по восстановлению документов мужчины, после чего его экстрадируют в Узбекистан.