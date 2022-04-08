Это большой шаг вперед – полковник КНБ о реорганизации спецслужбы

В частности, в проекте указа главы государства предусмотрены создание Центра технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов и выделение снабженческих управлений из департаментов Пограничной службы КНБ по Мангистауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областей. Реорганизация коснется и Авиационной службы КНБ.

По мнению полковника запаса КНБ, председателя РОО «Контртеррористический комитет» Аманжола Уразбаева, данный проект указа носит больше технический характер и приводит в соответствие действующие структуры КНБ для более четкой координации внутри структур.

Наиболее важным, как считает Уразбаев, является создание единого республиканского государственного учреждения – центра технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов.

Надо сказать, что XXI век дал не только всплеск технологий, но и стал веком киберпреступности и кибертерроризма. Как показали недавние кибератаки на места массового скопления людей (ТРЦ, ЦОН, аэропорт, банки, учебные заведения и т.д.) в мегаполисах Алматы, Нур-Султане и других городах страны с одновременными телефонными звонками о заложенных бомбах, мы сейчас должны максимально укреплять свой киберщит. Аманжол Уразбаев

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Эта программа успешно внедряется в Казахстане с 2017 года и является наиболее передовым проектом в сфере защиты нашего пространства от проникновения и взлома с позиции преступных элементов. И как показывают события последних лет, вопросы защиты государственных секретов также требуют более профессионального подхода, дабы предотвратить утечку важных данных, которые хранятся в тех же базах данных наших госорганов, – отметил Аманжол Уразбаев.

В пример эксперт привел личные данные казахстанцев в системе электронного правительства egov.kz.

Наряду с комфортом в плане получения многих услуг здесь стоит угроза утечки персональных данных, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Аманжол Уразбаев

Что касается выделения из департаментов Пограничной службы КНБ по Мангистауской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей управлений снабжения, то, по мнению эксперта, это позволит оптимизировать вопросы тылового обеспечения в плане контроля и исключения коррупции при проведении государственных закупок.

В целом, если говорить о реформировании органов национальной безопасности, то, на мой взгляд, необходимо в первую очередь отрегулировать механизм контроля деятельности КНБ. Это самое главное, ведь основные проблемы любого закрытого сообщества – это отсутствие прозрачности, начиная от их целей, задач, результатов, вплоть до расходования финансовых средств. Здесь не нужно изобретать велосипед, и нам просто необходимо изучить и перенять опыт ведущих спецслужб мира. Аманжол Уразбаев

Как считает полковник запаса КНБ, необходимо понимать, что любая структура или орган – это своего рода мини-государство со всеми его достижениями и пороками, поэтому чем более прозрачна и понятна будет народу деятельность спецслужбы, тем больше доверия и поддержки будет у нее в нашем обществе.

Соответственно, вынесение на всеобщее обсуждение вопросов реорганизации КНБ – это большой шаг вперед в формировании открытого и свободного общества в нашей стране. Аманжол Уразбаев

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса поручил кардинально реорганизовать всю систему национальной безопасности.

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3 февраля стало известно, что Комитет национальной безопасности РК начал работу по переформатированию деятельности ведомства.