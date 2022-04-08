Водитель «Газели» погиб после столкновения с большегрузом в Актюбинской области

Как сообщили в Департаменте полиции региона, 38-летний водитель «Газели» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовой автомашиной DAF под управлением гражданина Узбекистана.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

После столкновения «Газель» загорелась. Ее водитель скончался на месте происшествия.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Управлявшего большегрузом мужчину госпитализировали в ЦРБ Айтекебийского района.