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23:02 08.04.2022

Водитель «Газели» погиб после столкновения с большегрузом в Актюбинской области

ДТП Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
Авария произошла на трассе Самара – Шымкент вблизи поселка Киякты Айтекебийского района, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, 38-летний водитель «Газели» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовой автомашиной DAF под управлением гражданина Узбекистана.

авария

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

После столкновения «Газель» загорелась. Ее водитель скончался на месте происшествия.

авария

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Управлявшего большегрузом мужчину госпитализировали в ЦРБ Айтекебийского района.

ДТП

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Елена Беляева
Актюбинская область
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