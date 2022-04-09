Нарколог развеял популярный миф о кофеине и алкоголе

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн в интервью РИА Новости рассказал, что такое сочетание увеличивает вероятность перевозбуждения нервной системы, а это, в свою очередь, повышает риск смерти от остановки деятельности сердца.

При смешивании алкоголя с напитками, содержащими кофеин, следует помнить, что кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, в результате чего человек может употребить больше алкоголя, что сопряжено с более высокими рисками для здоровья. Кроме того, кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью и, таким образом, не снижает концентрации алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия. Психиатр-нарколог Евгений Брюн

Врач добавил, что повышение аппетита при употреблении алкогольных напитков может вызвать переедание.

Содержание сахара и дрожжей в алкогольных напитках увеличивает их калорийность. Алкоголь снижает скорость сжигания жиров, способствуя их накоплению. Психиатр-нарколог Евгений Брюн