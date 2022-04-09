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Законодательство РК
11:16 09.04.2022

Начальник ДП Алматы: Интернет-мошенники стали представляться полицейскими

Начальник ДП Алматы предупредил Фото: pixabay
Начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов обратился к горожанам с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

По словам Таймерденова, преступники звонят на мобильный телефон и представляются сотрудниками полиции, после чего поясняют, что, якобы, в настоящее время проводится совместная отработка с Национальным банком РК, и просят оставаться на линии для переключения на связь с сотрудником Национального банка.

Далее голос на том конце телефона заявляет, что по вашей карте идут попытки несанкционированного перевода и для сбережения ваших средств необходимо внести определенную сумму на ваш банковский счет либо на счет третьих лиц.

Внимание! Будьте бдительны! Запомните, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные вашей карты, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон. Начальник ДП города Алматы Канат Таймерденов

В таких случаях вам необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте либо на сайте банка.

Никому и ни при каких обстоятельствах не передавайте данные своей банковской карты, а также свои личные данные.

Константин Вноровский
Таймерденов Канат Алматы
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