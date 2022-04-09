Начальник ДП Алматы: Интернет-мошенники стали представляться полицейскими

По словам Таймерденова, преступники звонят на мобильный телефон и представляются сотрудниками полиции, после чего поясняют, что, якобы, в настоящее время проводится совместная отработка с Национальным банком РК, и просят оставаться на линии для переключения на связь с сотрудником Национального банка.

Далее голос на том конце телефона заявляет, что по вашей карте идут попытки несанкционированного перевода и для сбережения ваших средств необходимо внести определенную сумму на ваш банковский счет либо на счет третьих лиц.

Внимание! Будьте бдительны! Запомните, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные вашей карты, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон. Начальник ДП города Алматы Канат Таймерденов

В таких случаях вам необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте либо на сайте банка.