Определены семь направлений развития Павлодара

Открывая заседание, глава региона отметил, что из областного бюджета городу выделят дополнительно 13,8 млрд тенге, из республиканского – еще 2 млрд. Это все на решение городских проблем: жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, общественного транспорта и других вопросов, передает pavlodarnews.kz.

Проблем немало, и они, конечно, решаются. Я по утрам и вечерам часто хожу по городу, вижу, допустим, заблаговременно начался ямочный ремонт – 11 марта, по новой технологии. В последующем перешли уже на теплый асфальт – это радует. Идет обрезка деревьев, городские власти точечно решают инициативы отдельных групп. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков

В преддверии совещания Абылкаир Скаков совершил объезд областного центра, посмотрел ремонт дорог, встретился с жителями Дачного микрорайона, пригородных сел, посетил транспортные компании. Исходя из своих наблюдений, он сформировал список проблем, в котором семь ключевых пунктов.

1. Общественный транспорт

Глава региона раскритиковал медленные темпы обновления приватизированного автопарка №1 и предупредил о необходимости всесторонних перемен, в числе которых внедрение цифровых технологий и повышение культуры перевозок.

2. Ремонт дорог и безопасность пешеходов

Как отметил Абылкаир Скаков, на этот год в Павлодаре запланирован большой объем дорожных работ: асфальтирование затронет 12 магистральных улиц города и 53 улицы частного сектора. Аким подчеркнул, что вопрос безопасности пешеходов принципиально важен, и напомнил, что до сих пор используются переходы с устаревшими технологиями, хотя новые методы уже обсуждались в рамках проекта Vision Zero Pavlodar.

3. ЖКХ и работа КСК

Еще один вопрос из списка коммунальных проблем – это ускорение перехода к ОСИ и подготовка к отопительному сезону. В этом году в областном центре планируют восстановить свыше десяти километров квартальных тепловых сетей. Отключить отопление в Павлодаре планируют 11 апреля. После этого начнут подготовку к следующему сезону. Для этого по договору акимата с АО «Павлодарэнерго» ввели дополнительные ремонтные бригады.

4. Благоустройство и озеленение

В этом году в областном центре финансирование уборки улиц и ухода за зеленым фондом увеличено в три раза. Необходимо организовать работу подрядчиков и контроль. Абылкаир Скаков потребовал строгого спроса с подрядчиков, убирающих территории. В то же время он считает целесообразным закрепить за определенными организациями участки, где они будут регулярно проводить уборку.

5. Проблемы пригородных сел

В канун заседания аким области встретился с жителями сел Кенжекольского сельского округа. На встрече сельчане обозначили несколько основных проблем: дороги, подведение воды, выгон скота и общественный транспорт. Для их решения, в частности, в селах Байдала и Долгое, заасфальтируют все улицы.

6. Архитектурный облик города

Остановился Абылкаир Скаков и на архитектурном облике Павлодара. Аким подчеркнул необходимость ограничения точечной застройки. Нужно следовать принципам квартальной застройки, в том числе и при строительстве новых микрорайонов.

7. Наружная реклама и освещение

В Павлодаре необходимо разработать новую концепцию наружной рекламы. По словам главы региона, многое из того, что ежедневно видят горожане и гости города, никуда не годится. Он также отметил необходимость единой системы управления освещением.

В завершение Абылкаир Скаков заявил, что нужно незамедлительно приступать к действиям.

Времени очень мало. Без раскачки необходимо учесть все поручения и сегодняшние предложения и начинать уже работать всем сообща. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков

Свои предложения по улучшению жизни Павлодара внесли и члены общественного совета. В частности, почетный гражданин Павлодара Александр Рюмкин спросил, когда в Павлодаре организуют ливневую канализацию. По словам Асаина Байханова, в этом году начнут решать вопрос локально: на таких участках, как перекресток Сатпаева – Ломова, которые постоянно затапливаются при малейшем дожде. Что касается ливневой канализации, то сейчас готовится технико-экономическое обоснование, потому что потребуются большие бюджетные вливания, так как для магистральных улиц необходимо перестроить арычную систему.

По словам градоначальника, после того как ТЭО будет готово, примерно в июне 2022 года, работа перейдет в фазу обсуждения и проектирования сметы. Всю необходимую документацию подготовят к следующему году.