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Законодательство РК
11:43 09.04.2022

Определены семь направлений развития Павлодара

Семь направлений развития Фото: Константин Шелков
Развитие областного центра обсудили на региональном общественном совете под председательством акима области, сообщает Zakon.kz.

Открывая заседание, глава региона отметил, что из областного бюджета городу выделят дополнительно 13,8 млрд тенге, из республиканского – еще 2 млрд. Это все на решение городских проблем: жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, общественного транспорта и других вопросов, передает pavlodarnews.kz.

Проблем немало, и они, конечно, решаются. Я по утрам и вечерам часто хожу по городу, вижу, допустим, заблаговременно начался ямочный ремонт – 11 марта, по новой технологии. В последующем перешли уже на теплый асфальт – это радует. Идет обрезка деревьев, городские власти точечно решают инициативы отдельных групп. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков

В преддверии совещания Абылкаир Скаков совершил объезд областного центра, посмотрел ремонт дорог, встретился с жителями Дачного микрорайона, пригородных сел, посетил транспортные компании. Исходя из своих наблюдений, он сформировал список проблем, в котором семь ключевых пунктов.

1. Общественный транспорт

Глава региона раскритиковал медленные темпы обновления приватизированного автопарка №1 и предупредил о необходимости всесторонних перемен, в числе которых внедрение цифровых технологий и повышение культуры перевозок.

2. Ремонт дорог и безопасность пешеходов

Как отметил Абылкаир Скаков, на этот год в Павлодаре запланирован большой объем дорожных работ: асфальтирование затронет 12 магистральных улиц города и 53 улицы частного сектора. Аким подчеркнул, что вопрос безопасности пешеходов принципиально важен, и напомнил, что до сих пор используются переходы с устаревшими технологиями, хотя новые методы уже обсуждались в рамках проекта Vision Zero Pavlodar.

3. ЖКХ и работа КСК

Еще один вопрос из списка коммунальных проблем – это ускорение перехода к ОСИ и подготовка к отопительному сезону. В этом году в областном центре планируют восстановить свыше десяти километров квартальных тепловых сетей. Отключить отопление в Павлодаре планируют 11 апреля. После этого начнут подготовку к следующему сезону. Для этого по договору акимата с АО «Павлодарэнерго» ввели дополнительные ремонтные бригады.

4. Благоустройство и озеленение

В этом году в областном центре финансирование уборки улиц и ухода за зеленым фондом увеличено в три раза. Необходимо организовать работу подрядчиков и контроль. Абылкаир Скаков потребовал строгого спроса с подрядчиков, убирающих территории. В то же время он считает целесообразным закрепить за определенными организациями участки, где они будут регулярно проводить уборку.

5. Проблемы пригородных сел

В канун заседания аким области встретился с жителями сел Кенжекольского сельского округа. На встрече сельчане обозначили несколько основных проблем: дороги, подведение воды, выгон скота и общественный транспорт. Для их решения, в частности, в селах Байдала и Долгое, заасфальтируют все улицы.

6. Архитектурный облик города

Остановился Абылкаир Скаков и на архитектурном облике Павлодара. Аким подчеркнул необходимость ограничения точечной застройки. Нужно следовать принципам квартальной застройки, в том числе и при строительстве новых микрорайонов.

7. Наружная реклама и освещение

В Павлодаре необходимо разработать новую концепцию наружной рекламы. По словам главы региона, многое из того, что ежедневно видят горожане и гости города, никуда не годится. Он также отметил необходимость единой системы управления освещением.

В завершение Абылкаир Скаков заявил, что нужно незамедлительно приступать к действиям.

Времени очень мало. Без раскачки необходимо учесть все поручения и сегодняшние предложения и начинать уже работать всем сообща. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков

Свои предложения по улучшению жизни Павлодара внесли и члены общественного совета. В частности, почетный гражданин Павлодара Александр Рюмкин спросил, когда в Павлодаре организуют ливневую канализацию. По словам Асаина Байханова, в этом году начнут решать вопрос локально: на таких участках, как перекресток Сатпаева – Ломова, которые постоянно затапливаются при малейшем дожде. Что касается ливневой канализации, то сейчас готовится технико-экономическое обоснование, потому что потребуются большие бюджетные вливания, так как для магистральных улиц необходимо перестроить арычную систему.

По словам градоначальника, после того как ТЭО будет готово, примерно в июне 2022 года, работа перейдет в фазу обсуждения и проектирования сметы. Всю необходимую документацию подготовят к следующему году.

Айсулу Омарова
Павлодарская область
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