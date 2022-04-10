Руководство «Самрук-Қазына» встретилось с членами Президентского молодежного кадрового резерва

Главная тема встречи – потребность Нового Казахстана в высокопрофессиональных кадрах, способных быстро адаптироваться к стремительно меняющимся условиям современного мира.

Председатель Правления «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев назвал встречу «энергетической и интеллектуальной подпиткой». Он рассказал резервистам об уже проведенных срочных реформах и провел среди них интерактивный опрос о деятельности Фонда. По словам главы «Самрук-Қазына», в будущем Фонд должен стать «площадкой перераспределения доходов от экспорта невозобновляемых ресурсов для выгоды государства и населения, а также для будущих поколений».

В наши дни главный драйвер роста – это именно люди, человеческий капитал, их инициатива. Поэтому нам очень интересен ПМКР. Новые люди – это носители новой философии и мышления, они обращают большее внимание на вопросы ESG, социальной ответственности, нового корпоративного управления. Все это очень важно для построения Нового Казахстана. Так что, дерзайте, не бойтесь выступать и высказывать свое мнение. Мы это всегда приветствуем! Председатель Правления «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев

Руководство Фонда и руководители портфельных компаний внимательно изучили проекты и инициативы, которые резервисты презентовали на встрече, а также ответили на их вопросы. Участники мероприятия смогли пообщаться и в неформальной обстановке во время кофе-брейка.

Фото: АО «Самрук-Қазына»