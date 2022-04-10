22:12 10.04.2022
Автомобиль загорелся в Уральске после того, как снес опору освещения
Фото: пресс-служба ДП ЗКО
ДТП произошло по улице С. Датова. 50-летний водитель авто марки Renault не справился с управлением и влетел в столб, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области, факт зафиксировали в 18:30.
В результате аварии произошло возгорание моторного отсека транспортного средства.
Согласно медицинскому заключению, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Отдел ЖКХ подсчитывает материальный ущерб.
Ведется следствие.