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22:12 10.04.2022

Автомобиль загорелся в Уральске после того, как снес опору освещения

ДТП Фото: пресс-служба ДП ЗКО
ДТП произошло по улице С. Датова. 50-летний водитель авто марки Renault не справился с управлением и влетел в столб, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области, факт зафиксировали в 18:30.

В результате аварии произошло возгорание моторного отсека транспортного средства.

Согласно медицинскому заключению, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Отдел ЖКХ подсчитывает материальный ущерб.

Ведется следствие.

Елена Беляева
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