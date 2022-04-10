Автомобиль загорелся в Уральске после того, как снес опору освещения

Как сообщили в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области, факт зафиксировали в 18:30.

В результате аварии произошло возгорание моторного отсека транспортного средства.

Согласно медицинскому заключению, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Отдел ЖКХ подсчитывает материальный ущерб.

Ведется следствие.