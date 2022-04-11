Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов во Франции

В случае их подтверждения этих результатов, пишут РИА Новости, Макрона и Ле Пен ждет второй решающий тур, который пройдет 24 апреля.

Третье место в гонке пока занимает лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов. Четвертое место с 7,10% получил приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур. Кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс стала пятой, набрав 5,1%.

Президент Франции избирается раз в пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 млн избирателей. Голосование проходит в два тура. В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков.