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01:21 11.04.2022

Макрон и Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов во Франции

Франция Фото: pixabay
Согласно первым данным exit-poll, действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 24,2%, передает Zakon.kz.

В случае их подтверждения этих результатов, пишут РИА Новости, Макрона и Ле Пен ждет второй решающий тур, который пройдет 24 апреля.

Третье место в гонке пока занимает лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов. Четвертое место с 7,10% получил приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур. Кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс стала пятой, набрав 5,1%.

Президент Франции избирается раз в пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 млн избирателей. Голосование проходит в два тура. В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков.

Елена Беляева
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