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09:30 11.04.2022

В акимате Нур-Султана прокомментировали гибель рыбы в ботаническом саду

в акимате озвучили причину Фото: Facebook.com/samal.ibrayeva
Жители столицы Казахстана возмутились скоплением мертвой рыбы в водоеме ботанического сада. В акимате подчеркнули, что водоем является искусственным и предназначен исключительно для деятельности поливочной системы, фонтана, сообщает Zakon.kz.

Фотографии из ботанического сада были опубликованы на странице Самал Ибраевой в Facebook.

В акимате уточнили, разведение рыб в искусственном водоеме акимат района «Есиль» не проводит, так как данный водоем не предназначен для жизнедеятельности рыб.

Мальки рыб могли попасть в водоем естественным образом через канал «Нура», откуда подпитывается сам водоем. При наступлении холодов, учитывая, что глубина водоема от 0,5 м до 3,5 м, водоем полностью промерзает до дна. Так как водоем искусственный, лунки в зимнее время не помогут.Пресс-служба акимата Нур-Султана

После потепления акиматом района, как добавили в ведомстве, будут проводиться работы по очистке водоема.

Анастасия Московчук
Нур-Султан
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