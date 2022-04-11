В акимате Нур-Султана прокомментировали гибель рыбы в ботаническом саду

Фотографии из ботанического сада были опубликованы на странице Самал Ибраевой в Facebook.

В акимате уточнили, разведение рыб в искусственном водоеме акимат района «Есиль» не проводит, так как данный водоем не предназначен для жизнедеятельности рыб.

Мальки рыб могли попасть в водоем естественным образом через канал «Нура», откуда подпитывается сам водоем. При наступлении холодов, учитывая, что глубина водоема от 0,5 м до 3,5 м, водоем полностью промерзает до дна. Так как водоем искусственный, лунки в зимнее время не помогут. Пресс-служба акимата Нур-Султана

После потепления акиматом района, как добавили в ведомстве, будут проводиться работы по очистке водоема.