13:06 11.04.2022
В Кыргызстане нашли тело казахстанского срочника
Фото: Zakon.kz
Пограничной службой КНБ в ходе поиска пропавшего 2 марта рядового Улыкбека Бердишова обнаружено его тело, передает Zakon.kz.
С момента пропажи проведены поисковые мероприятия, охватившие территории Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областей, в том числе совместно с прибывшими родственниками Бердишова.Пресс-служба КНБ РК
Для проверки возможного пересечения госграницы проинформировано пограничное ведомство Кыргызстана. Так, 9 апреля пограничники Кыргызстана сообщили об обнаружении в 2 км от линии границы оставленных элементов военной формы.
10 апреля по инициативе Департамента ПС по Жамбылской области организована погранпредставительская встреча для осмотра места обнаружения вещей, в ходе которой обнаружено тело Бердишова. По данному факту РОВД Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики начаты следственные мероприятия.
Предварительный диагноз: механическая асфиксия без признаков насильственных действий.
Погранслужбой организована доставка тела Бердишова по месту жительства родителей в Кызылординской области.
Руководство и личный состав органов национальной безопасности выражают глубокие соболезнование родным и близким Бердишова. В настоящее время Пограничная служба оказывает всю необходимую поддержку, в том числе по организации ритуальных мероприятий.Пресс-служба КНБ РК