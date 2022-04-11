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Законодательство РК
13:06 11.04.2022

В Кыргызстане нашли тело казахстанского срочника

пограничники Фото: Zakon.kz
Пограничной службой КНБ в ходе поиска пропавшего 2 марта рядового Улыкбека Бердишова обнаружено его тело, передает Zakon.kz.
С момента пропажи проведены поисковые мероприятия, охватившие территории Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областей, в том числе совместно с прибывшими родственниками Бердишова.Пресс-служба КНБ РК

Для проверки возможного пересечения госграницы проинформировано пограничное ведомство Кыргызстана. Так, 9 апреля пограничники Кыргызстана сообщили об обнаружении в 2 км от линии границы оставленных элементов военной формы.

10 апреля по инициативе Департамента ПС по Жамбылской области организована погранпредставительская встреча для осмотра места обнаружения вещей, в ходе которой обнаружено тело Бердишова. По данному факту РОВД Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики начаты следственные мероприятия.

Предварительный диагноз: механическая асфиксия без признаков насильственных действий.

Погранслужбой организована доставка тела Бердишова по месту жительства родителей в Кызылординской области.

Руководство и личный состав органов национальной безопасности выражают глубокие соболезнование родным и близким Бердишова. В настоящее время Пограничная служба оказывает всю необходимую поддержку, в том числе по организации ритуальных мероприятий.Пресс-служба КНБ РК

 

Ирина Лукичева
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