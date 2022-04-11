18:00 11.04.2022
Опубликованы результаты первого тура президентских выборов во Франции
Фото: pixabay
МВД Франции опубликовало результаты первого тура президентских выборов. Баллотирующийся на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре с результатом 27,84%, передает Zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, соперником Макрона во втором туре станет кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (23,15%). Третье место занял лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%.
Отмечается, что явка в первом туре президентских выборов стала самой низкой с 2002 года – 73,69%.
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
Президент Франции избирается раз в пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 млн избирателей. Голосование проходит в два тура.