Опубликованы результаты первого тура президентских выборов во Франции

Как сообщает ТАСС, соперником Макрона во втором туре станет кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (23,15%). Третье место занял лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%.

Отмечается, что явка в первом туре президентских выборов стала самой низкой с 2002 года – 73,69%.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.