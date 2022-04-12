Устройство или транспорт: нацстандарт планируют разработать к электросамокатам

В настоящее время в нормативно-правовых актах отсутствует какая-либо классификация типов электросамокатов, так как отнести их к определенному типу, как скутеры или мопеды, невозможно из-за ряда принципиальных технических отличий и особенностей эксплуатации. Замначальника управления КАП МВД РК Арман Айтыбеков

По словам специалиста, отсутствие классификации и техтребований к данным устройствам не позволяет законодательно установить необходимые методы технического регулирования, правила обращения на рынке, ввода в эксплуатацию, требования по безопасности.

Министерством торговли и интеграции прорабатывается вопрос разработки соответствующих национальных стандартов. Мы должны понять – это устройство или транспортное средство. К транспортному средству отнести не можем по ряду причин. Прежде всего у электросамоката нет тормозной системы, нет поворотников, фар и так далее. Поэтому, как получим стандарт, будем разрабатывать единые типовые правила к ним. Замначальника управления КАП МВД РК Арман Айтыбеков

В свою очередь председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов сообщил, что за три месяца этого года с участием мопедов и самокатов ДТП не зарегистрировано. В прошлом году зафиксировано 68 происшествий, в которых погиб один человек и 68 получили травмы.