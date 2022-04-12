15:50 12.04.2022
Устройство или транспорт: нацстандарт планируют разработать к электросамокатам
Фото: Zakon.kz
Министерством торговли и интеграции прорабатывается вопрос разработки национальных стандартов к электросамокатам, сказал на брифинге замначальника управления Комитета административной полиции МВД РК Арман Айтыбеков, передает корреспондент Zakon.kz.
В настоящее время в нормативно-правовых актах отсутствует какая-либо классификация типов электросамокатов, так как отнести их к определенному типу, как скутеры или мопеды, невозможно из-за ряда принципиальных технических отличий и особенностей эксплуатации. Замначальника управления КАП МВД РК Арман Айтыбеков
По словам специалиста, отсутствие классификации и техтребований к данным устройствам не позволяет законодательно установить необходимые методы технического регулирования, правила обращения на рынке, ввода в эксплуатацию, требования по безопасности.
Министерством торговли и интеграции прорабатывается вопрос разработки соответствующих национальных стандартов. Мы должны понять – это устройство или транспортное средство. К транспортному средству отнести не можем по ряду причин. Прежде всего у электросамоката нет тормозной системы, нет поворотников, фар и так далее. Поэтому, как получим стандарт, будем разрабатывать единые типовые правила к ним. Замначальника управления КАП МВД РК Арман Айтыбеков
В свою очередь председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов сообщил, что за три месяца этого года с участием мопедов и самокатов ДТП не зарегистрировано. В прошлом году зафиксировано 68 происшествий, в которых погиб один человек и 68 получили травмы.
Водители самокатов и мопедов нарушают ПДД, ездят без шлемов. Самокаты, мопеды мы покупаем детям. Надо понимать, что это риск – это не игрушки, а средство передвижения. Только в прошлом году 68 таких происшествий было. Скоро лето начнется, поэтому хотел бы обратить внимание на эти вопросы: стоит ли покупать, если завтра ребенок может попасть в ДТП. Атыгай Арыстанов