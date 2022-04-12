15:37 12.04.2022
Курс доллара стабилизировался на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 449,74 тенге, прибавив всего 0,11 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,66 тенге (+0,05),объем торгов 4,5 млн юаней.
Средневзвешенный курс российского рубля на вчерашних вечерних торгах понизился на 0,14 тенге и составил 5,72 тенге. Объем торгов - 1,47 млрд рублей.
Курс евро установлен Нацбанком в 491,02 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450-454,5 тенге, евро – 490-497 тенге, рос. рубль – 5,2-5,65 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 12 апреля.
Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,18%, составив $96,93 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 2,53% — до $101,64 за баррель.