Курс доллара стабилизировался на торгах

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,66 тенге (+0,05),объем торгов 4,5 млн юаней.

Средневзвешенный курс российского рубля на вчерашних вечерних торгах понизился на 0,14 тенге и составил 5,72 тенге. Объем торгов - 1,47 млрд рублей.

Курс евро установлен Нацбанком в 491,02 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450-454,5 тенге, евро – 490-497 тенге, рос. рубль – 5,2-5,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 12 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,18%, составив $96,93 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 2,53% — до $101,64 за баррель.