18:01 12.04.2022
Видео с гигантской белугой поразило пользователей Казнета
Фото: piqsels
В соцсетях распространили видео, снятое в Канаде – на кадрах видна гигантская белуга. Пользователей Сети поразил размер рыбы, передает Zakon.kz.
Видео опубликовали в одном из instagram-пабликов.
Эту гигантскую белугу сняли на видео в Канаде. Это одна из самых крупных пресноводных рыб, которая достигает полутора тонн массы, а также может прожить до 100 лет. Сама рыба похожа на нечто из голливудских триллеров, – говорится в описании к ролику.
«Красавица!»
«Очень красиво!»
«Ого! Ничего себе!»
«Страшно красиво!»
«Супергигантская рыбина!»
«Какая огромная и красивая!»
«Красавица! Как величаво плывет!»
«Раньше таких в Каспии ловили. Есть фотографии», – написали они.
Но среди казахстанцев нашлись и шутники.
«Аппетитно плывет!»
«Фишбармак отменный был бы!»
«Эх, сколько беша из нее выйдет!»
«Казахи уже вылетели с удочками!»
«Если бы ее снимали у нас в Казахстане, то ее бы уже давно выловили бы, пожарили и съели!» – написали другие пользователи Сети.