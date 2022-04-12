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18:01 12.04.2022

Видео с гигантской белугой поразило пользователей Казнета

канада, гигантская белуга, видео, казнет Фото: piqsels
В соцсетях распространили видео, снятое в Канаде – на кадрах видна гигантская белуга. Пользователей Сети поразил размер рыбы, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Эту гигантскую белугу сняли на видео в Канаде. Это одна из самых крупных пресноводных рыб, которая достигает полутора тонн массы, а также может прожить до 100 лет. Сама рыба похожа на нечто из голливудских триллеров, – говорится в описании к ролику.

  • «Красавица!»

  • «Очень красиво!»

  • «Ого! Ничего себе!»

  • «Страшно красиво!»

  • «Супергигантская рыбина!»

  • «Какая огромная и красивая!»

  • «Красавица! Как величаво плывет!»

  • «Раньше таких в Каспии ловили. Есть фотографии», – написали они.

Но среди казахстанцев нашлись и шутники.

  • «Аппетитно плывет!»

  • «Фишбармак отменный был бы!»

  • «Эх, сколько беша из нее выйдет!»

  • «Казахи уже вылетели с удочками!»

  • «Если бы ее снимали у нас в Казахстане, то ее бы уже давно выловили бы, пожарили и съели!» – написали другие пользователи Сети.

Динара Халдарова
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