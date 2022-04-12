В МСХ объяснили видео с останками животных в степи Актюбинской области

Отметим, что видео с останками животных распространилось в соцсетях.

Трупы павших животных всю зиму вывозились из нескольких близлежащих населенных пунктов и хозяйств. В связи с близким залеганием грунтовых вод строительство скотомогильника по типовому проекту с глубокой перекопкой земли не разрешено. На сегодняшний день 20-тонная цистерна, находящаяся на балансе акимата сельского округа им. Ш. Берсиева и размещенная шесть лет назад, заполнена трупами сельскохозяйственных животных и уничтоженных бродячих кошек, – говорится в сообщении.

Как уточняется, из-за порчи трупов эксперты не смогли сделать забор патологических материалов и сдать их в ветлабораторию. Также у коров с ушей были сняты бирки, поэтому определить владельцев данных животных тоже оказалось невозможным.