19:59 12.04.2022
В МСХ объяснили видео с останками животных в степи Актюбинской области
Фото: primeminister.kz
В пресс-службе Министерства сельского хозяйства разъяснили ситуацию с найденными рядом со скотомогильником в сельском округе имени Шыганак Берсиева Уилского района тушами животных, передает Zakon.kz.
Отметим, что видео с останками животных распространилось в соцсетях.
Трупы павших животных всю зиму вывозились из нескольких близлежащих населенных пунктов и хозяйств. В связи с близким залеганием грунтовых вод строительство скотомогильника по типовому проекту с глубокой перекопкой земли не разрешено. На сегодняшний день 20-тонная цистерна, находящаяся на балансе акимата сельского округа им. Ш. Берсиева и размещенная шесть лет назад, заполнена трупами сельскохозяйственных животных и уничтоженных бродячих кошек, – говорится в сообщении.
Как уточняется, из-за порчи трупов эксперты не смогли сделать забор патологических материалов и сдать их в ветлабораторию. Также у коров с ушей были сняты бирки, поэтому определить владельцев данных животных тоже оказалось невозможным.
С помощью техники, организованной специалистами ветеринарной станции данной местности, сжигаются и уничтожаются около 15 трупов животных, находящиеся вокруг скотомогильника.Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК