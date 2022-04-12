Регулярные горячие ванны провоцируют раннее старение кожи – врач

Если мы замерзли, в целях профилактики простудных заболеваний необходимо принять горячую ванну. Однако регулярные горячие ванны могут способствовать повышенной сухости кожи, шелушению и даже раннему старению кожи, – рассказала врач в интервью «Вечерней Москве».

По мнению экспертов, холодные обливания принесут пользу спортивным людям и гражданам с хорошим иммунитетом. Подобные водные процедуры также способствуют предупреждению простудных заболеваний. Однако минус процедуры в том, что это провоцирует излишнюю сухость и покраснение кожи.

Полезнее всего теплый душ, подчеркнула врач-дерматовенеролог Андреанова.