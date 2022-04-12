23:41 12.04.2022
Регулярные горячие ванны провоцируют раннее старение кожи – врач
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Дерматовенеролог Юлия Андреанова рассказала, какие водные процедуры вредят здоровью, передает Zakon.kz.
Если мы замерзли, в целях профилактики простудных заболеваний необходимо принять горячую ванну. Однако регулярные горячие ванны могут способствовать повышенной сухости кожи, шелушению и даже раннему старению кожи, – рассказала врач в интервью «Вечерней Москве».
По мнению экспертов, холодные обливания принесут пользу спортивным людям и гражданам с хорошим иммунитетом. Подобные водные процедуры также способствуют предупреждению простудных заболеваний. Однако минус процедуры в том, что это провоцирует излишнюю сухость и покраснение кожи.
Полезнее всего теплый душ, подчеркнула врач-дерматовенеролог Андреанова.
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