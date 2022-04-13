Зеленский сообщил о задержании олигарха Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российским властям обменять задержанного СБУ прокремлевского олигарха Виктора Медведчука на пленных украинцев, сообщает Deutsche Welle.

Зеленский сообщил, что Медведчук скрывался 48 дней.

Предлагаю Российской Федерации обменять (Медведчука) на наших парней и девушек в российском плену. Важно, чтобы и наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность. Владимир Зеленский

Виктор Медведчук возглавлял пророссийскую партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

В мае 2021 года ему было предъявлено подозрение в госизмене и содействии террористической организации. В частности, Медведчука подозревали в организации поставок угля из Донецкого и Луганского регионов.

Политика отправили под домашний арест, который был затем продлен. За несколько дней до начала военного конфликта в Украине Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, однако не смог выбраться из страны.

20 марта по решению Совета национальной безопасности Украины деятельность партий, имеющих связи с Россией, в том числе и ОПЗЖ, была приостановлена.