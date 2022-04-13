Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:29 13.04.2022

Зеленский сообщил о задержании олигарха Медведчука

Олигарх ОПЗЖ Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official
Виктор Медведчук возглавлял пророссийскую партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). Президент Украины предложил властям России обменять Медведчука на украинских военнопленных, сообщает Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российским властям обменять задержанного СБУ прокремлевского олигарха Виктора Медведчука на пленных украинцев, сообщает Deutsche Welle.

Зеленский сообщил, что Медведчук скрывался 48 дней.

Предлагаю Российской Федерации обменять (Медведчука) на наших парней и девушек в российском плену. Важно, чтобы и наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность.Владимир Зеленский

Виктор Медведчук возглавлял пророссийскую партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

В мае 2021 года ему было предъявлено подозрение в госизмене и содействии террористической организации. В частности, Медведчука подозревали в организации поставок угля из Донецкого и Луганского регионов.

Политика отправили под домашний арест, который был затем продлен. За несколько дней до начала военного конфликта в Украине Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, однако не смог выбраться из страны.

20 марта по решению Совета национальной безопасности Украины деятельность партий, имеющих связи с Россией, в том числе и ОПЗЖ, была приостановлена.

Данияр Кунафин
Зеленский Владимир Украина
Ситуация в Украине: Путин и Зеленский сделали ряд важных заявлений
12.04.2022
Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2022 года
12.04.2022
Военная техника в Алматы: Минобороны дало объяснение
12.04.2022
Курс доллара стабилизировался на торгах
12.04.2022
Геннадий Головкин обратился к болельщикам
12.04.2022
Главная Топ LIVE Все