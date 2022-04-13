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10:31 13.04.2022

Ученые создали бактерии, защищающие ЖКТ от антибиотиков

бактерии, антибиотики Фото: pixabay
Американские ученые выявили новый способ защиты пищеварительного тракта от пагубного воздействия антибиотиков. Исследование показало абсолютно безопасный штамм бактерий, расщепляющий бета-лактамами фермент, передает Zakon.kz.

К данному типу антибиотиков относятся ампициллин, амоксициллин и другие препараты, сообщается на сайте Nature.

Эксперты утверждают, что если вместе с антибиотиком в организм ввести этот штамм, то он защитит микрофлору в кишечнике. По их данным, это никаким образом не помешает работе медикаментов.

Ученые выяснили: после того, как искусственные бактерии расщепляют все антибиотики, они без проблем выходят из организма через пищеварительный тракт.

Пока не сообщается, когда в медицине начнут внедрять эту методику.

Анастасия Жданова
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