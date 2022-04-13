Ученые создали бактерии, защищающие ЖКТ от антибиотиков

К данному типу антибиотиков относятся ампициллин, амоксициллин и другие препараты, сообщается на сайте Nature.

Эксперты утверждают, что если вместе с антибиотиком в организм ввести этот штамм, то он защитит микрофлору в кишечнике. По их данным, это никаким образом не помешает работе медикаментов.

Ученые выяснили: после того, как искусственные бактерии расщепляют все антибиотики, они без проблем выходят из организма через пищеварительный тракт.

Пока не сообщается, когда в медицине начнут внедрять эту методику.