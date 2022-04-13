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Законодательство РК
11:19 13.04.2022

Акмолинец оформил кредит на мать и проиграл деньги в карты

мужчина оформил кредит на имя матери Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Житель Кокшетау украл у матери телефон, а затем оформил на нее кредит в размере 1,5 млн тенге. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

В полицию с заявлением обратилась жительница города и рассказала, что 28-летний сын украл у нее телефон и скрылся.

Позднее стало известно, что через мобильное приложение он оформил на имя матери кредит.

Как уточнили в полиции региона, задержали подозреваемого на съемной квартире.

Выяснилось, что мужчина страдает игровой зависимостью, а полученные в кредит средства он проиграл в карты в тот же день. По показаниям свидетелей, из-за долгов задержанный оформлял кредиты на третьих лиц не первый раз. Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 188 УК РК «Кража».

Анастасия Московчук
Кокшетау
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