11:19 13.04.2022
Акмолинец оформил кредит на мать и проиграл деньги в карты
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Житель Кокшетау украл у матери телефон, а затем оформил на нее кредит в размере 1,5 млн тенге. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
В полицию с заявлением обратилась жительница города и рассказала, что 28-летний сын украл у нее телефон и скрылся.
Позднее стало известно, что через мобильное приложение он оформил на имя матери кредит.
Как уточнили в полиции региона, задержали подозреваемого на съемной квартире.
Выяснилось, что мужчина страдает игровой зависимостью, а полученные в кредит средства он проиграл в карты в тот же день. По показаниям свидетелей, из-за долгов задержанный оформлял кредиты на третьих лиц не первый раз. Пресс-служба ДП Акмолинской области
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 188 УК РК «Кража».