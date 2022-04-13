Весенний призыв казахстанцев в армию – комментарий МО

В Казахстане проходит весенняя призывная кампания. Призыв граждан на срочную воинскую службу начался 1 марта и продлится до 30 июня 2022 года. Пресс-служба Министерства обороны РК

В ведомстве подчеркнули, что все процедуры вызова граждан для прохождения медицинской комиссии на призывные пункты проводятся согласно законодательству.

Юноши призывного возраста от 18 до 27 лет оповещаются о необходимости прибыть для прохождения медицинской комиссии бумажными повестками и sms-сообщениями.

Если призывник после неоднократного оповещения не прибывает на сборный пункт, то сотрудники местных органов военного управления совместно с сотрудниками полиции выезжают по месту жительства и работы уклониста, – добавили в пресс-службе.

По результатам призывной медицинской комиссии определяется степень годности призывника к прохождению срочной воинской службы. Если юноша признан негодным, то в тот же день со сборного пункта он отправляется домой. Если призывник нуждается в дополнительном обследовании, то направляется в медицинские учреждения.

Призывники, успешно прошедшие медицинскую комиссию и признанные годными к службе, в индивидуальном порядке рассматриваются призывной комиссией под председательством заместителя акима. Принимается решение о призыве. Пресс-служба МО РК

Вместе с тем в оборонном ведомстве напомнили, что уклонение от прохождения медицинской комиссии и воинской службы по призыву предусматривает административную и уголовную ответственность.